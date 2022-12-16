俄羅斯再對烏克蘭泄導彈雨

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯今天向烏克蘭發射了數十枚導彈，襲擊烏克蘭多個大城市。烏克蘭報告，遭導彈襲擊，第二大城市電力中斷，南部多個地區的關鍵基能源礎設施受到打擊，首都基輔遭導彈襲擊引發爆炸。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯今天對烏克蘭再次發動大規模導彈襲擊。烏克蘭南部尼古拉耶夫地區州長報告，已發現多達 60 枚俄羅斯導彈正飛向烏克蘭境內的目標。而基輔地區州長表示，俄羅斯正在“大規模導彈襲擊”。這是自去年 10 月以來俄羅斯對烏克蘭各地基礎設施發動的一系列襲擊中的最新一起。

烏克蘭一家能源供應商和波爾塔瓦市市長 Oleksandr Mamai 說，擁有超過 100 萬人口的東部城市哈爾科夫和烏克蘭中部較小的城市波爾塔瓦完全沒有電。蘇梅北部地區的州長說，導彈襲擊導致停電，而在南部，官員們表示，黑海敖德薩地區的關鍵基礎設施也遭到襲擊。

烏克蘭州長 Oleksandr Vilkul 報告說，同樣在南部的 Kryvyi Rih，一座住宅樓被導彈擊中，他並擔心人們可能被困在住宅樓遭摧毀的廢墟下。

烏克蘭鐵路運營商表示，多條鐵路線停電。

路透社說，本周早些時候，俄羅斯在數周內對基輔發動了首次重大無人機襲擊。