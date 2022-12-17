博雷利：俄羅斯對烏克蘭的導彈襲擊加劇了歐盟的對烏支持

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據烏克蘭當局介紹，俄羅斯在當地時間周五上午從裏海和黑海向烏克蘭發射了76枚導彈，在這次協調攻擊中，至少有三名平民死亡，並擊中了多個能源基礎設施站點。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）當天通過聲明對俄方進一步打擊烏克蘭平民和民用設施加以譴責，並指歐盟及其合作夥伴正在進一步加強努力，提供烏克蘭人民所需的緊急支持。

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烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）稱，據初步數據評估，俄羅斯在周五對烏克蘭發射了76枚導彈。他指出，在這76枚導彈中，有72枚是Kh-101、“口徑”（Kalibr） 和Kh-22類型的“巡航導彈”。另外4枚是“制導飛機導彈”，即Kh-59和KH31P。

紮盧茲尼報告說，在這76枚俄羅斯導彈中有60枚被烏克蘭防空部隊擊落，但有些導彈擊中了目標。烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）說，全國大約有9個發電設施遭受損失。

烏克蘭各地當天實行了緊急能源關閉，但沒有城市進入長期停電狀態。襲擊發生數小時後，哈魯申科在該國國家電視台發表講話說，烏克蘭有多達一半的家庭沒有電，但維修工作正在進行中。俄羅斯的第七次大規模襲擊針對烏克蘭中部、南部和北部地區的關鍵基礎設施。

據悉，其中一枚導彈擊中了第聶伯羅彼得羅夫斯克州中部克里維里赫(Kryvyi Rih)市的一座公寓樓。據該州軍事行政當局負責人雷日尼琴科（Valentyn Reznichenko）稱，迄今已從廢墟中找到三具屍體：一名64歲的婦女和一對年輕夫婦，其小兒子仍在廢墟中。雷日尼琴科說，另有13人受傷，包括4名兒童。

歐盟當天通過了對俄羅斯的第九輪制裁方案。博雷利代表歐盟表示，“今天俄羅斯在烏克蘭各地進行的大規模導彈襲擊，以及正在進行的對平民和民用基礎設施的日常炮擊，是克里姆林宮不分青紅皂白的恐怖行為的又一例證”。

博雷利指出，“這些殘酷的、不人道的襲擊旨在增加人類的痛苦，剝奪烏克蘭人民，也剝奪醫院、緊急服務和其他關鍵服務的電力、暖氣和水。這些轟炸構成戰爭罪，是野蠻的。所有責任人都應被追究責任。”

博雷利強調：“歐盟及其合作夥伴正在進一步加強努力，提供烏克蘭人民所需的緊急支持，以恢復和維持電力和供暖。烏克蘭人民在抵禦俄羅斯的侵略戰爭中表現出令人欽佩的力量、勇氣和堅韌。歐盟堅定地與他們站在一起。只要有需要，並滿足其需要的範圍。”