烏戰逼的：德國搶建天然氣浮式碼頭

德國/浮式碼頭

德國首個液化天然氣(LNG)終端17日在北海岸邊碼頭開業，德國官方為此舉行開通儀式，總理朔爾茲親自前往。德國搶時間建造海岸浮式天然氣輸送碼頭，旨在避免能源短缺，並儘快取代因烏克蘭戰爭而停止的俄羅斯天然氣供應。

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據法新社今天報道稱，德國推出首個北海液化天然氣碼頭。儘管意義重大，但分析警告德國短期供應仍然不確定。

浮式碼頭儀式由總理朔爾茲主持，在FSRU船 "Hoegh Esperanza "號上舉行，該船自星期四以來一直停靠在北海威廉港的全新平台。這艘船已經裝載了足夠 "5萬個德國家庭 "一年消費的尼日利亞天然氣，並將於12月22日開始輸送交付。

得益於柏林提供的數十億歐元，在建設工作快速進行之後，其他五個浮動終端將在年內跟進。法國Totalenergies集團在Lubmin（北部）的一個私人項目也已經準備就緒，但正在等待行政授權。

該項目預計每年將供應300億立方米的天然氣，即德國三分之一的天然氣需求，從而暫時避免從幾個月前就被喚起的大規模短缺天然氣的災難性情景。

據該報道，浮式液化天然氣終端允許以液體形式從海上進口天然氣。它們由一個系泊平台和一艘稱為FSRU的船舶組成，液化天然氣在這裡被輸入、儲存和再氣化，然後被送入網絡。

與其他歐洲國家不同的是，德國在境內沒有碼頭，此前只喜歡並依賴從俄羅斯管道運來的廉價資源，德國55%的進口都依賴於俄羅斯管道。但這一切都隨着烏克蘭戰爭和俄羅斯天然氣工業公司懲罰報復性的截斷供應而結束並改變。

通過比利時、荷蘭和法國港口進口到德國的液化氣也已經激增。

是為了避免過高的運輸成本，德國才決定在自己的土地上啟動幾個終端項目。

但德國仍未簽署任何重要的天然氣合同，以在近期內填補這些終端。美國康菲石油公司和卡塔爾之間已經簽署了威廉港碼頭的合同。但天然氣的交付要到2026年才開始。以RWE和Uniper為首的德國能源公司與卡塔爾、美國和加拿大等世界主要供應商之間的談判陷入僵局。

法新社說，生產商正在尋求締結長期合同，以使他們的投資有利可圖，而柏林則希望簽訂短期合同，以逐步擺脫化石燃料。

德國環保團體中對此反對的態度已經很普遍，他們擔心因為液化天然氣終端，"氣候綠色目標將無法實現"。DUH協會周五宣布要對威廉港採取 "法律行動"。

但如果沒有重要的合同，德國就會受到短期現貨市場供應的波動的影響。自夏天以來，價格有所下降。但是，由於中國需求的恢復，市場可能最早在2023年變得更加緊張，中國正在逐步放棄 "清零 "政策。

據總部設在倫敦的ICIS研究所的專家Andreas Schroeder告訴法新社："如果歐洲在最近幾個月能夠收到這麼多液化天然氣，那是因為中國的需求很低。中國在11月與卡塔爾簽署了一份為期27年的供應合同。多哈稱，這是此類協議 "歷史上最長的期限"。

而目前德國寒冷的冬天可能會比預期更快地清空油箱。消息說，德國當局呼籲民眾繼續努力，節約能源資源。官員說，德國的目標是在今年冬天節省出20%的天然氣，而目前節約量只是 "13%"。