烏克蘭：俄羅斯炸了民用電力再修

烏克蘭/俄羅斯/導彈襲擊

烏克蘭儘速搶修遭俄羅斯導彈轟炸毀壞的電力能源基礎設施。俄羅斯已經向烏克蘭施展多輪輪番轟炸，集中襲擊烏克蘭民用基礎設施。烏克蘭在被炸後，都儘快修復。很多電力能源設施，因為毀壞嚴重，而且缺少部件，很難修復。歐盟譴責俄羅斯犯下戰爭罪。

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據法新社今天報道稱，在俄羅斯新的導彈襲擊導致全國斷電後，烏克蘭周六正在努力恢複電力。

據烏克蘭軍隊稱，俄羅斯周五共發射了74枚導彈--主要是巡航導彈，其中60枚被烏克蘭防空導彈攔截擊落。烏克蘭總統澤連斯基說，基輔和14個地區受到了停電和停水的影響。澤連斯基指控，“俄羅斯導彈襲擊的目標現在都是平民。” 烏克蘭總統譴責：“俄羅斯的打擊主要影響民用能源和供暖設施。”

澤連斯基指控說："很可能由於這場戰爭，對世界上大多數人來說，'恐怖'一詞的含義將與俄羅斯的瘋狂行動聯繫在一起。" 澤連斯基呼籲西方對克里姆林宮 "增加壓力"，並向烏克蘭提供更多防空系統。

在烏克蘭全國各地，恢複電力的工作正在進行中。

澤連斯基稱，"烏克蘭工程師和維修團隊在空中警報期間就開始修復工作，並正在盡一切努力恢複發電和供電。這需要時間。但修復將被完成。"

基輔市長Vitali Klitchko說，只有三分之一的居民有水和暖氣，40%的電。該地區長官稱，在俄羅斯的一次打擊中，Kryvyi Rig（南部）的一棟住宅樓被擊中，有三人死亡。

法新社說，面對今秋的一系列軍事挫折，俄羅斯自10月以來選擇了大規模打擊的策略，旨在摧毀烏克蘭的電網和電力設備變壓器，使數百萬平民在隆冬時節陷入寒冷和黑暗。

隨着16日俄羅斯這波新的轟炸，烏克蘭官方稱，"恢複電力可能需要比以前更長的時間，"國家電力運營商Ukrenergo在Facebook上警告說，"電力優先提供給醫院、供水服務、供暖設施、污水處理廠。"

據法新社，歐盟譴責俄羅斯犯下戰爭罪。歐盟外交負責人博雷利譴責這一新的 "克里姆林宮無差別恐怖轟炸"，對民眾的 "殘酷和不人道的攻擊"，"構成戰爭罪"。

歐盟已經批准了對莫斯科的新制裁，禁止向俄羅斯或能夠提供無人機發動機的第三國出口。

法國也譴責了俄羅斯的導彈襲擊。法國外交部在一份聲明中說："這些行為構成戰爭罪，但決不會削弱法國支持烏克蘭和打擊有罪不罰的決心。