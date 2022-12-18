俄羅斯再向烏克蘭傾瀉導彈雨

俄羅斯/烏克蘭/導彈襲擊

俄羅斯再向烏克蘭發射數十枚導彈，襲擊瞄準烏克蘭民用基礎設施與能源電力目標。俄羅斯此前一天已經向烏克蘭發射70多枚導彈，成為發動侵略烏克蘭戰爭以來最大規模的導彈攻擊。烏克蘭方面報告，在昨夜今晨的導彈襲擊中，中部與南部地區的數個城市遭到破壞最為嚴重。

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據法新社今天報道稱，在烏克蘭努力恢復遭到俄羅斯導彈襲擊破壞的電力和水供應之際，俄羅斯再對烏克蘭發動致命的新一輪打擊。

烏克蘭官方報告，俄羅斯的新襲擊至少造成5人死亡。烏克蘭總統辦公室副主任基里洛-季莫申科（Kyrylo Tymoshenko）說，新的導彈襲擊事件中死亡人數最多的是中部地區的第聶伯羅彼得羅夫斯克，那裡有4人死亡，15人受傷。周六稍晚的轟炸還造成南部赫爾松地區一人死亡，三人受傷，該地區的同名城鎮在一個多月前被烏克蘭軍隊奪回。

當地省長Yaroslav Yanushovich說，Stepanivka村的一個老年疾病中心被擊中，但還沒有傷亡報告。

烏克蘭部隊總參謀部昨晚說，俄羅斯軍隊繼續集中力量對頓涅茨克東部地區的巴赫穆特和阿夫迪耶夫卡方向開展進攻行動，自去年夏天以來，俄羅斯軍隊一直試圖奪取這些地區。

法新社說，俄羅斯稱對烏克蘭的導彈襲擊只瞄準軍事目標。克里姆林宮周六宣布，俄羅斯總統普京在前一天會見了負責在烏克蘭前線打仗的軍事指揮官，詢問他們對下一階段行動的 "建議 "。

據俄羅斯軍隊周六稱，俄軍在前一天導彈襲擊是針對烏克蘭國防的重要目標。俄羅斯國防部說："12月16日星期五，俄軍用高精度武器對烏克蘭軍事指揮系統、軍事和工業綜合體以及烏克蘭能源場所發動了大規模打擊。

法新社說，面對今年秋天的一系列軍事失敗，俄羅斯從10月起選擇了大規模轟炸的戰術，以破壞烏克蘭電力網絡和變壓器，但致使數百萬平民在隆冬時節陷入寒冷和黑暗。