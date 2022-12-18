“戰爭結束後” - 朔爾茨向莫斯科展示合作前景

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據德國N-TV電視台報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）仍然希望保持與克里姆林宮的溝通渠道暢通。雖然成功的可能性有限，但為了結束烏克蘭戰爭，朔爾茨認為，有必要和普京進行會談。對戰爭給德國帶來的後果，朔爾茨仍然保持樂觀態度。朔爾茨還向莫斯科展示了戰爭結束後的合作前景。

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朔爾茨總理對與俄羅斯總統普京就結束烏克蘭戰爭進行進一步會談的前景表示樂觀。朔爾茨向《南德意志報》表示，“我們的目標是讓俄羅斯結束其侵略戰爭，讓烏克蘭捍衛其領土完整。為了實現這一目標，將有必要進行會談。”

會談是通過電話，視頻或在會議桌上進行，還有待觀察。俄羅斯必須“認識到，這樣是走不下去的。”

12月初，朔爾茨與普京通了電話。這是九月中旬以來的第一次。根據政府發言人赫伯斯特萊特的說法，持續了大約一小時的談話中，朔爾茨敦促儘快達成外交解決方案。朔爾茨再次重申，普京必須“結束戰爭，撤出軍隊，從而為相互理解創造可能性。”呼籲只能是“普京，請結束這場戰爭。”鑒於俄羅斯的軍事失敗，戰爭升級的危險是“巨大的”。朔爾茨曾在聯邦議會表示，“普京從根本上判斷失誤。”

就國內局勢而言，朔爾茨認為，有理由感到樂觀。他預計，無論是今年冬天還是下一個冬天，德國都不會出現天然氣緊急情況。考慮到已經啟動的政府援助計畫，“我們可以假設，有了這筆錢，我們將能夠緩解今年冬天和明年冬天的高價格。”從長期來看，供應情況應得到改善，能源市場的價格應再次下降。俄羅斯凍結了供應，但在未來的冬季，天然氣供應也將得到保證。

朔爾茨向德國經濟界承諾，將進一步制裁俄羅斯，但他也承諾，在烏克蘭戰爭結束後，與俄羅斯進行經濟合作。他說，戰爭結束後，俄羅斯仍將是歐洲大陸最大國家。結束戰爭後的俄國也意味着再次開始經濟合作的機會。