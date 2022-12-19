俄羅斯出動伊朗無人機轟擊烏克蘭遭反擊 基輔等地10州被迫停電

烏克蘭

俄羅斯19日凌晨出動35架伊朗無人機轟擊基輔等地的重要基礎設施，烏克蘭摧毀其中30架無人機後表示：由於其關鍵基礎設施遭到新一波攻擊，首都基輔和其他10州因而停電。總統澤倫斯基強調，保衛邊界是優先要務，已準備好應對俄羅斯及其盟友白俄羅斯的所有可能行動。

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烏克蘭當局19日說，俄羅斯最新一波攻擊在今天凌晨擊中基輔及其周遭的“至關重要基礎設施”，烏克蘭防空系統摧毀了針對首都基輔的俄羅斯20架無人機中約15架，烏克蘭空軍則在全境則擊落30架無人機，都是伊朗製造的見證者（Shahed）無人機。

俄羅斯19日還表示，該國空中防禦系統已在南部烏克蘭邊界地區擊落4枚美製飛彈。

法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體發表聲明說：“在貝爾哥羅德州（Belgorod）上空擊落4枚美國的高速反輻射飛彈（HARM）。”俄國稱烏克蘭經常轟炸貝爾哥羅德州。

這是莫斯科當局自2月出兵入侵烏克蘭近10個月來首次作出這類宣布。

應對俄軍新攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基表示，保護烏克蘭邊界是“一貫的優先要務”，還說他的國家已準備好應對俄羅斯和其盟友白俄羅斯所有可能行動。

澤倫斯基在夜間錄影談話中，也再次呼籲西方國家向基輔提供更好的防空系統，作為阻止俄羅斯入侵的“最有力”措施之一。

在俄羅斯總統普京訪問白俄羅斯前夕，澤倫斯基發表上述談話，他當時正在與最高軍事司令部討論俄羅斯可能發起的新攻勢，並暗示攻擊可能源自白俄。