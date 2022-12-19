荷蘭正式為其在250年奴隸制歷史中扮演的角色道歉

荷蘭/歷史/奴隸制

荷蘭首相馬克-呂特周一12月19號在海牙發表講話，為荷蘭國家在奴隸制中的作用正式 "道歉"，他稱這是一項反人類罪。

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呂特說："今天我代表荷蘭政府為荷蘭國家過去的行為道歉，追悼全世界所有遭受這種行為的奴隸們。向他們的子女和所有的後代致意。”

這個關於荷蘭參與前殖民地250年人口販運的演講受到期待。與此同時，他的幾位部長在七個前殖民地國家與當地居民 "討論 "這個問題。 政府將在本周一道歉的消息已經於11月份被泄露給荷蘭媒體，幾周來已經在荷蘭和海外引起了很大爭議。 最近的一項民意調查顯示，僅有38%的荷蘭成年人贊成正式道歉。

呂特說：“人們被變成了商品。人的尊嚴以一種可怕的方式被踐踏，"，他然後用英語、蘇里南語（蘇里南克里奧爾語）和帕皮亞門托語（荷屬安的列斯群島克里奧爾語）說 "我道歉"。

阿魯巴是荷屬安的列斯群島的一個小島，位於委內瑞拉海岸附近，其總理伊夫林-韋弗-克羅斯對荷蘭 "王國歷史上的轉折點 "表示歡迎。荷蘭新聞社ANP援引克羅斯的話說："任何真誠的道歉總是受歡迎的。

聖馬丁島總理西爾維婭-雅各布斯上周六告訴荷蘭媒體，如果荷蘭在周一提出道歉，該島將不會接受。

馬克-呂特長期以來一直對正式道歉表示保留，他曾說奴隸制時期太久遠了，而且在一個極右翼勢力仍然強大的國家，道歉會激化緊張局勢，但後來終於改變了主意。

奴隸制紀念組織曾經希望在7月1日，即奴隸制結束150周年之際，在南美洲蘇里南的"Keti Koti"（打破枷鎖）的年度慶祝活動上發表道歉聲明。

“黃金時代”

奴隸製為荷蘭的 "黃金時代 "提供了資金，這是16和17世紀通過海上貿易實現的一個繁榮時期。該國販運了約60萬非洲人，主要目的地是南美洲和加勒比地區。

在其殖民帝國的鼎盛時期，尼德蘭七省聯合共和國——即現在的荷蘭，擁有蘇里南、加勒比海的庫拉索島、南非和印度尼西亞等殖民地，17世紀時荷蘭東印度公司就在那裡設立。

法新社稱，近年來，荷蘭開始正視其在奴隸貿易中的角色和殖民歷史， 隨着美國的 "黑人的生活 "運動，這場辯論在荷蘭再次出現，種族主義在這裡仍然來自前殖民地人民的痛苦所在。

阿姆斯特丹、鹿特丹、烏特勒支和海牙等城市已經為它們在奴隸貿易中的作用正式道歉。

1863年7月1日，蘇里南和其他荷蘭人控制的領土上正式廢除了奴隸制，但在經過10年的 "過渡期 "後，1873年才真正結束。