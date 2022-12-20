中國海外“警察局”意大利據報最多 羅馬稱啟動調查不排除制裁

意大利/中國

西班牙人權團體“保護衛士”披露中國在全球廣設上百所所謂的“警察局”，其中以意大利境內最多。意大利內政部長皮安泰多西表示，目前已啟動調查程序，不排除制裁這種非法行為。日本媒體也報道，日本境內可能也有兩個中國警察據點。

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中央社報道，意大利新聞平台“頁報”（Il Foglio）今年9月初報導中國在意大利設立“警僑事務海外服務站”，但意大利警方僅稱，服務站處理行政業務，不涉公共安全。意大利當時並未正視這個問題的嚴重性。

意大利媒體《快訊周刊》（L'Espresso）於12月19日也以“在意大利之中國問題”（La questione cinese in Italia）為標題，報道北約防衛學院基金會（NDCF）董事莫拉比托（Giuseppe Morabito）訪談。莫拉比托表示，中國海外警察站遍布53個國家，開設約百處非法“警察局”，意大利為設據點最多的國家，共計高達11處。

西班牙人權團體“保護衛士”（Safeguard Defenders）12月5日，曾更新相關調查數據，在去年 9 月在全球範圍內確定的 54 個警察局之外，新增48個中國“海外警僑服務站”，使得這樣的服務站的數字增加到102個，分布在53個國家。據該組織，這種所謂的“警僑服務站”名義上是在2019冠狀病毒流行期間為中國僑胞協助行政事務，但北京實際上是利用與駐在國簽署的雙邊安全協定，巧設“警察局”，監視中國海外僑民，伺機起訴和在某些情況下遣返異議人士。

莫拉比托指出，內政部長已啟動調查。他說，目前已知的是，中國大使館的聯絡官於 11 月 16 日被傳喚到，並被要求對非官方存在作出解釋。

此外，意大利並未授權中國在意處理警察事務，意大利內政部長皮安泰多西不排除會對中國在意大利執行非法作為採取制裁行動。皮安泰多西說，中國在意大利文化協會開設行政服務台，專責協助處理中國僑民駕照更新行政手續，但似乎成效不彰，僅收到4件行政申請案，令人起疑。

中央社報道，第5屆歐盟國家警察局長會議2015年於荷蘭舉行，中義兩國簽署聯合巡邏任務備忘錄，啟動“試點”任務。羅馬、米蘭、、威尼斯、佛羅倫斯、普拉托（Prato）（擁有意大利最大的華人社區的城市）和西西里島目前都設有“服務站”。但“服務站”背後可能實為“警察局”。

皮安泰多西指出，中國共產黨向來以高壓政策鎮壓異己，諸如侵害維吾爾族及藏人人權，很難相信中國在意大利設立所謂的“服務站”只是單純為僑民提供行政服務。

停止兩國警察“聯合巡邏”

中國和意大利政府於2014年開始討論，並於2015年簽署協議，從2016年起兩國警方於旅遊旺季在各自的旅遊勝地展開警務聯合巡邏。2016年5月，首批四名中國警察與意大利同行在羅馬和米蘭街頭展開首次聯巡，2017年4月，四名意大利警察與中國同行在北京和上海一些旅遊景區開展首次聯合巡邏。

意大利內政部長馬泰奧·皮安泰多西（Matteo Piantedosi）在星期一（12月19日）發表的媒體採訪中表示，由於中國在海外設立所謂“警務服務站”引發關切，意大利政府決定終止讓中國警察在意大利領土上與意大利警察一道進行“聯合巡邏”。

日媒：中國警察當局疑在日設置兩據點

另外，中央社引述日本讀賣新聞報道，日本外務省等單位12月19日在自民黨外交部會等聯席會議上表示，基於西班牙非政府組織“保護衛士”（NGO）公布的報告書，中國警察當局可能在日本境內設置兩處活動據點。

外務省等單位表示，報告書中所示的中國警察當局兩處據點，分別是中國福建省福州市公安局在東京都內開設，及江蘇省南通市公安局在未知地點設置。

自民黨保守派議員組成的“日本尊嚴與國家利益保護會”，昨天也在國會針對中國警察當局設置活動地點，舉行聽取專家等人意見的會議。

日本外務省已透過外交管道向中國表達“假如有進行侵害我國主權般的活動，日本政府絕對不會容許”的態度。