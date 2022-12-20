德總統與習近平會談促其用對普京影響力“結束”烏戰

德中建交50周年

2022年9月16日，俄羅斯總統普京在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上合組織峰會（SCO）成員國首腦擴大會議前與中國國家主席習近平交談。

德國總統府12月20號在一份聲明中說，值德中建交50周年之際，德國總統施泰因邁爾當天在電話交談中呼籲中國主席習近平 "利用“其對普京的影響力“結束”烏克蘭戰爭。中方通告說，在烏克蘭問題上，習近平強調中方堅持主張勸和促談，認為危機長期化、複雜化不符合各方利益。

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德方聲明說，德國總統強調中國和歐洲在結束戰爭方面的共同利益。他要求習近平利用他對俄羅斯的影響力，並在此方面向普京採取行動。

柏林補充說，兩位領導人之間持續了 60分鐘討論也集中在柏林和北京的 "雙邊關係"，以及 "與新冠疫情有關的中國當前局勢"上。

在德國總理朔爾茨11月4號的中國之行中，習近平曾正式表示反對烏克蘭戰爭中的核升級。德國總統府的聲明表示，總統對此表示感謝。

法新社說，自烏克蘭戰爭開始以來，西方一直試圖對中國施加壓力，他們批評中國與莫斯科關係密切。而儘管與北京的關係在過去兩年變得緊張，但歐盟正在尋求中國領導人的支持來結束烏克蘭的戰爭。

德國在中國有重要的經濟利益，朔爾茲是自新冠疫情全球流行開始後第一位訪問中國的歐洲和G7集團成員國領導人，他在習近平在中共二十大上加強對國家領導權控制後不久就前去北京，引起了廣泛的批評。但朔爾茲本人為與北京對話的必要性進行了辯護。

柏林表示，施泰因邁爾與習近平周二的電話交談是在德中雙邊關係建立50周年背景下進行的。

中國外交部網站當天刊出的習近平與德國總統電話會談相關通告中指出，雙方還就烏克蘭危機交換了意見，習近平強調，中方堅持主張勸和促談，認為危機長期化、複雜化不符合各方利益。