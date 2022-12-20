意大利將停止與中國進行聯合警巡

意大利/社會/中國

意大利內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）在12月19日發表的一篇對他的採訪中表示，將停止允許中國警察到當地參與聯合巡邏，這種合作將不再實踐，也不會以其他形式複製。據悉，有關合作在2016至2019年進行，但自新冠疫情後已暫停。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報導，總部位於西班牙的非政府組織“保護衛士”（Safeguard Defenders）此前表示，它掌握的證據顯示，中國在海外設立了102個“警務服務中心”，有時被用來向中國公民施壓，其中包括意大利的11個站點。

中國當局駁斥了這些指控，強調這些中心是由“志願服務人員”設立和運行，主要向中國公民提供因為新冠疫情而受到干擾的文件延期以及其他服務。中國駐意大利大使館未立即回應路透社記者的置評請求。

意大利新任內政部長皮安泰多西在接受《福利奧日報》(II Foglio)採訪時表示，中意聯合警巡已經停止。他稱，那些引進合作協議的人，“也許想象着與該國機構合作會帶來便利”。他同時指出，與中方簽署的聯合警巡是標準的備忘錄，也涉及到其他國家。

皮安泰多西說：“事實上，我可以說這些合作形式將不再被實踐，也不會以其他形式複製。畢竟，正如一些人批評的那樣，這是一個將自己視為主權主義者的政府：它能接受恰恰在領土控制方面存在主權割讓，儘管是潛在的嗎？”

報導提及，皮安泰多西本月早些時候曾向議會表示，與中國簽署的聯合警巡備忘錄與中國在意大利設立的“警務服務中心”無關。據了解，中意兩國在2015年簽署了相關備忘錄。