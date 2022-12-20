普京首次承認侵烏行動很艱難

普京

俄羅斯總統普京周二（12月20日）表示，俄羅斯控制的烏克蘭部分地區局勢“極其困難”，他告訴俄羅斯安全部門特工人員，他們需要大幅改進工作。這被解讀為是俄羅斯總統迄今為止態度最為明確地公開承認：他在近10個月前發動的這場入侵沒有按計畫進行。

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路透社報導：普京說，在莫斯科於9月宣布吞併的烏克蘭地區，情況“很艱難”，並命令聯邦安全局（FSB）確保生活在那裡的人們“安全”。普京指的是頓涅茨克，盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱地區的局勢極其困難。此言打破了俄羅斯官方此前一貫稱“在烏克蘭特殊軍事行動”進展順利的說法。

9月，普京宣布烏克蘭東部和南部四個被部分佔領的地區加入俄羅斯，試圖在一系列戰場失利後重新獲得主動權。但基輔及其西方盟友說此舉非法。

10月，俄羅斯軍隊從赫爾松撤軍，在其它地方也未能取得進展。本月早些時候，普京說這場戰爭可能是一個“漫長的過程”。

此前一天，普京前往白俄羅斯訪問，加劇了人們的擔憂：莫斯科親密盟友可能會幫助俄羅斯開闢一條新的戰線，更好地入侵烏克蘭。幾個月來，俄羅斯和白俄羅斯在白俄羅斯一直有軍事活動。莫斯科將白俄羅斯作為俄軍對烏克蘭行動的發射台。

白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）曾經多次表示，他無意派遣本國部隊進軍烏克蘭。但烏克蘭聯合部隊指揮官謝爾蓋‧納耶夫（Serhiy Nayev）中將說，白俄已經做好（參戰）準備。克里姆林宮周一駁斥了這種說法，認為這“毫無根據”。