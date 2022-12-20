白俄羅斯國家地位不保？普京強調“俄聯邦沒興趣吸收任何人”

俄羅斯/白俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統普京19日抵達明斯克對白俄羅斯進行工作訪問。他當天與白俄羅斯領導人盧卡申科舉行會談，並共同主持了由兩國政府高官參加的擴大會議。普京和盧卡申科會後出席了聯合新聞發布會。據俄新社報導，普京在評論有關俄羅斯“吸收”白俄羅斯的傳言時說，俄羅斯聯邦沒有興趣吸收任何人，這沒有任何權宜之計。

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據悉，這已不是第一次有記者就俄羅斯“吸收”白俄羅斯，或兩國“統一”的議題當面向他們進行提問。去年9月，在普京和盧卡申科召開的一次新聞發布會上，就已經有記者提出了類似問題。當時是盧卡申科作出了回答。

據俄新社報導，普京在周一評論有關俄羅斯“吸收”白俄羅斯的傳聞時說，“這些來自外部的無良批評者要麼不明白他們在說什麼，要麼他們故意談論它，誤導那些沒有沉浸其中的人。問題不是接管的問題。問題是經濟政策的協調”。

普京在會上向媒體表示，“俄羅斯和白俄羅斯正在共同建設聯盟國家，不斷深化經濟一體化，旨在確保可持續的經濟增長和提高公民的生活水平”。他稱，其他許多一體化協會也是這樣做的。

普京說：“其他都是無關緊要的。胡說八道。這些都是我們的惡意者試圖減緩我們的融合進程。他們這樣做只是為了不在世界市場上獲得有效和危險的競爭對手。就這樣”。

針對為何頻繁會見盧卡申科，普京告訴記者稱，與白俄羅斯領導人的頻繁會晤是有需求的，隨着外國商家離開俄羅斯市場，明斯克的機會之窗現在正在打開。

普京說：“需要經常舉行會議，”他回憶說，去年兩國的貿易額增長了 30%，普京認為這是前所未有的突破。他補充說，在外國公司退出俄羅斯市場後，“為白俄羅斯和白俄羅斯製造商打開了機會之窗”。普京還表示，有太多的問題需要在兩國首腦和最高級別上不斷提供行政支持。

“我們最近確實非常關注安全問題，關注國際舞台上的合作。”普京說：“總體而言，我們應該對我們在這個軌道上建立關係的方式感到滿意。”

“情況促使我們這樣做”。盧卡申科反過來說，“我們作為總統，不得不經常見面，談論這樣或那樣的問題，”他強調，安全和經濟問題需要特別關注。盧卡申科聲稱，一定有人嫉妒他與普京會面的頻率，就俄烏戰事暗諷烏克蘭總統澤連斯基。

盧卡申科還在新聞發布會上提出，“俄羅斯沒有我們也能應付。但我們不會沒有它。我們在這裡同意，是的，我們將在平等的條件下採取行動”。“沒有俄羅斯，我們能單獨捍衛我們的獨立和主權嗎？我們做不到！在困難時期，他（普京）沒有拒絕，”白俄羅斯總統說。

盧卡申科稱相信，關於俄羅斯“接管”白俄羅斯的論調是由逃亡的政治家發表的，“這些論調是由外部勢力植入的”。他向媒體強調，“如果有人想在今天撕裂我們，挑撥離間，那是行不通的”。

盧卡申科還表示，明斯克和莫斯科不僅能夠抵禦西方的制裁，而且能夠找到經濟發展的機遇，據他說，制裁的烙印開始消退，限制措施給其始作俑者帶來了痛苦。盧卡申科說，“很明顯，這種限制就像迴旋鏢一樣打擊了發起者”。

就普京的表態，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）評論說，普京聲稱他不打算吸收任何人“必須被視為絕頂諷刺”。普萊斯說：“我們從普京總統那裡聽到了這些聲明，與此同時，自這場衝突初期和衝突前幾周以來，我們已經看到盧卡申卡政權基本上放棄了主權，將獨立性拱手讓給了俄羅斯”。