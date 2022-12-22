前歐洲議會副主席凱莉涉貪 比利時法官下令繼續收監

歐洲議會反腐風暴

圖中女性為前希臘議員、歐洲議會前副主席凱莉，她因涉貪醜聞目前被比利時法院下令繼續收監。

比利時法院周四下令繼續對希臘議員、前歐洲議會副主席伊娃.凱莉(Eva Kaili)進行審前拘留，凱莉本月被指控涉及卡塔爾行賄案，這使她失去了歐洲議會副主席的職位。

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比利時聯邦檢察官辦公室在一份聲明中宣布，希臘議員在被監禁11天後出現在布魯塞爾法庭上，該法庭拒絕了律師提出的安裝電子手環的請求，並將 "審前拘留延長一個月"。檢察官辦公室說，律師有24小時的時間對該決定提出上訴。

現年44歲的凱利否認有任何腐敗行為，她的律師在周四上午說。他們曾希望獲得帶電子手鐲的假釋，律師特別辯稱，他們的顧客 "積極參與調查和沒有逃跑的風險"。

在這起在歐洲議會引起震動並引發卡塔爾和歐盟之間緊張關係的醜聞中，伊娃.凱利被控屬於一個“洗錢”、“腐敗”的 "犯罪組織成員"的四名嫌疑人之一。

12月14日，檢方已經決定，凱莉的同伴弗朗西斯科.喬治和前議員皮埃爾.安東尼奧-潘澤利（Pier Antonio Panzeri）將繼續留在監獄中，他們也是該案的關鍵人物。

凱莉是前電視新聞主持人，一直是希臘社會主義黨的一個有爭議的人物，該黨在她涉嫌貪腐醜聞披露後立即將她開除。

據一位比利時司法人士稱，在凱莉位於布魯塞爾的公寓里發現了裝滿價值15萬歐元鈔票的袋子。但凱莉女士表示 "不知道這筆錢的存在"，她的希臘律師說，弗朗西斯科.喬治先生 "背叛了 "他的女朋友對他的信任。

在希臘，法院已經查封了這對夫婦的一個聯合銀行賬戶，以及通過該賬戶在帕羅斯島購買的一塊7000平方米的土地，一位司法人士周四說。雅典金融檢察官辦公室上周開始進行調查。

在比利時，由金融法官米歇爾.克萊斯領導的調查小組在12月9日至12日期間進行了20次搜查，包括在布魯塞爾的歐洲議會。

伊娃.凱莉的父親在比利時首都被拘留了48小時，而潘澤利先生的妻子和女兒則在意大利被捕，她們是歐洲逮捕令的目標。他們正在意大利法庭上對向比利時投降提出異議。根據同一司法來源，比利時調查人員總共查獲了150萬歐元的現金。

除了在凱麗家中發現的15萬歐元之外，在他的父親的行李箱裡搜獲75萬歐元的現金。

警方還從潘澤利先生的家中查獲了60萬歐元，他是歐洲議會的前社會主義議員，2019年在布魯塞爾成立了非政府組織 "打擊有罪不罰"，其三年來的活動現正受到審查。

認識潘澤利先生的意大利工會領導人盧卡.維森提尼本周承認，他收到了來自“打擊有罪不罰”協會大約5萬歐元的現金捐款，但他保證，他與任何為卡塔爾利益而進行的賄賂或影響力兜售的企圖沒有關係。

國際工會聯合會（ITUC）總書記盧卡.維森提尼先生在被警方拘留兩天後，於12月11日在司法監督下獲釋。周三，他被ITUC的管理機構 "暫停 "了職務。

在外交方面，這一醜聞正在動搖着歐盟和卡塔爾之間的關係，歐盟已警告說可能對天然氣供應產生 "負面影響"。

但該酋長國 "堅決拒絕 "這些指控，抗議歐洲議會12月15日投票決定在調查期間暫停對 "卡塔爾利益代表 "的訪問。