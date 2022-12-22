烏克蘭總統澤連斯基閃電式訪美後經波蘭返國

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭總統辦公室發言人證實，總統澤連斯基在結束對美國的訪問後已順利返回。這是自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤連斯基首度出訪外國。

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澤連斯基返國途中在波蘭短暫停留，與波蘭總統杜達舉行了會談。澤連斯基會晤後在Telegram發出的信息說，“我們共同對一年來遭遇的歷史性挑戰和全面戰爭進行了回顧。我們同時討論有關未來的戰略計畫，雙邊關係以及明年的多邊關係”。

一個視頻顯示，兩人會面時，非常熱烈地擁抱。波蘭方面的信息說，兩人談話長達兩小時。波蘭方面還表示，烏克蘭一開始就對波蘭通報了澤連斯基的訪美計畫，波蘭並且參與了組織。

澤連斯基訪美期間，與美國總統拜登周三在白宮會晤。拜登呼籲國際社會在2023年繼續支持烏克蘭。

自俄烏戰爭爆發以來，美國已向烏克蘭提供了將近500億美元的援助，這是第二次世界大戰結束以來歐洲爆發的最嚴重的戰爭，數萬人被殺死，數百萬烏克蘭人被迫逃離家園。

拜登與澤連斯基會晤結束後共同舉行了新聞發布會，拜登說，我們即將跨入新的一年，對美國人民，對世界人民而言，重要的是能直接聽到烏克蘭總統關於戰爭的情形以及國際社會繼續團結的重要性的直接表述。拜登說，北約和歐盟從來也沒有像今天這樣與烏克蘭這樣團結。

澤連斯基隨後在美國國會發表演講，他首先感謝“美國人民與所有珍視自由與正義的人們”對烏克蘭的援助，他表示，“儘管面對重重困難與悲觀預期，烏克蘭沒有倒下，仍是生龍活虎”。他的這番話贏得現場議員起立鼓掌。

他表示，美國向烏克蘭援助的幾百億美元“不是做慈善”，而是“對全球安全和民主的投資”。他希望美國國會繼續增加對烏克蘭的援助。他在美國國會說：烏克蘭絕不會投降。

澤連斯基在美抵達美國國會時，受到全體議員起立鼓掌歡迎，他的發言多次被熱烈的掌聲打斷。

澤連斯基還用英語說："與最壞的預測相反，烏克蘭沒有淪陷”。“烏克蘭充滿活力和戰鬥力"。"俄羅斯的暴政不再能控制我們"。澤連斯基補充說："在爭奪世界輿論的戰鬥中，我們已經打敗了俄羅斯。