俄海軍部造船廠總經理67歲突然去世，死因不明

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據俄羅斯聯合造船集團12月24日介紹，該公司下屬的俄羅斯海軍部造船廠總經理亞歷山大‧布紮科夫（Alexander Buzakov）已經去世，享年67歲，並指他的去世讓俄羅斯整個國家的造船業遭受了不可挽回的損失。

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俄羅斯聯合造船集團通過聲明表示，“聯合造船集團、海軍部造船廠和整個國家造船業遭受了不可挽回的損失，因為海軍部造船廠總經理亞歷山大‧謝爾蓋耶維奇‧布紮科夫去世了，享年67歲”。俄羅斯海軍部造船廠總部位於聖彼得堡，是俄羅斯現存歷史最古老，規模最大的造船企業之一。1704年，該造船廠在沙俄時期由彼得大帝下令創建，並由俄羅斯海軍部管理，由此得名海軍部造船廠。

俄聯合造船集團發表的悼文寫道，“毫不誇張地說，亞歷山大‧謝爾蓋耶維奇將自己的一生都獻給了俄羅斯艦隊的創建。就在昨天，他還站在新潛艇‘大盧基’（Velikiye Luki）號下水的滑道上，為他公司的工人和工程師感到自豪，為他們對國家國防能力的貢獻感到自豪，並分享了海軍部造船廠未來一年的計畫。很難相信他不再和我們在一起了”。

悼文稱，1956年出生的布紮科夫在自己家鄉的公司工作了三十五年，“在完成造船學業後作為一名年輕的工程師來到列寧格勒海軍學院。他做了他所熱愛的工作，在該行業最困難的年代，他盡其所能恢復了海軍部造船廠的力量和榮耀。他不僅受到愛戴，因其可靠性，因其對自己的言語、職業和國家的忠誠而受到尊重。因為他的關懷態度，因為他總是來幫助那些需要幫助的人”。

悼文稱，對於被指在周六突然去世的布紮科夫來說，“最重要的始終是海軍部造船廠，在過去的十年裡，海軍部造船廠達到了一個新的水平，在軍事造船和執行民用訂單方面實施了許多獨特的項目。他做了一切事情來維護這個傳奇公司的勞動力和遺產，總是考慮到它的未來，並帶領海軍部造船廠取得新的成功。”

聖彼得堡州長波爾塔夫琴科(GeorgyPoltavchenko)和該集團總裁拉赫曼諾（Alexei L. Rakhmanov）通過悼文表示，“我們代表聯合造船集團企業的所有勞動集體並代表我們個人，向亞歷山大·謝爾蓋耶維奇的家人和朋友，向所有認識和尊重他的人表示哀悼和慰問”，並稱對布紮科夫“的美好回憶將永遠留在我們心中”。

據俄新社報導，自2012年被任命為該公司總經理以來，俄羅斯海軍部造船廠在布紮科夫的領導下的主要成就，被認為是保持和加強其在現代非核潛艇、水面艦艇和深水設備市場的地位。布紮科夫因其長期無私的工作而被授予海上功績勳章、一級和二級“祖國功勳”勳章、“俄羅斯海軍300周年”勳章、“紀念聖彼得堡建城300周年”勳章等。