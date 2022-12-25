歐盟專員蒂默曼斯：普京已經輸了，就像1943年的希特勒一樣

歐洲/俄羅斯/烏克蘭

歐盟委員會執行副主席、氣候行動專員蒂默曼斯（Frans Timmermans）近日在受訪時表示，只有當俄羅斯總統普京意識到，無論如何，烏克蘭將繼續在財政和軍事上得到歐盟和美國的支持，克里姆林宮才有可能改變路線。密切關注俄羅斯長達30年的這位荷蘭籍歐盟專員在採訪中說，“希特勒在1943年底也輸掉了戰爭，但戰爭又持續了兩年”。

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蒂默曼斯年輕時在荷蘭軍隊服役期間參加了如何審問俄羅斯戰俘的課程，並由此學習了俄語。1991年，他與當時在聖彼得堡市政府工作的普京第一次見面，兩人並在隨後的生涯中有所交集。

蒂默曼斯在接受比利時媒體《新聞報》採訪時談道，當普京決定於2月24日入侵烏克蘭，試圖在基輔建立一個傀儡政府時，他也感到驚訝。蒂默曼斯說，“我本應是一個俄羅斯問題專家。我以為他會像2014年的克里米亞一樣，拿下烏克蘭的另一塊土地。隨着全面入侵，我實際上沒有考慮到（這一可能性），儘管美國已經警告過它”。

就俄羅斯全面入侵烏克蘭對歐洲產生的根本性影響，蒂默曼斯說：“我們現在需要認真思考如何將烏克蘭融入歐盟。以前，我總是把烏克蘭看作是一個充當橋樑的國家。在烏克蘭東部，人們感覺與俄羅斯非常接近，但侵略的影響之一是，現在人們在那裡也感到自己是烏克蘭人。”

蒂默曼斯說，“普京和他的外長拉夫羅夫將歐盟在2014年相當缺乏的反應解讀為完全軟弱。從那時起，他們只以貶義的方式談論歐洲，說歐洲頹廢、無能、無足輕重。同時，比起加入北約，他們更擔心烏克蘭加入歐盟。加入歐盟會改變一個社會，這將使烏克蘭完全脫離俄羅斯社會。這是俄羅斯最不願意看到的事情。”

就普京如何成為“新沙皇”的提問，蒂默曼斯說，“他（普京）向俄羅斯人民承諾，他將把他們從車臣恐怖主義中解放出來，保護他們的儲蓄免受惡性通貨膨脹的影響，並通過使經濟運行得更好，讓他們賺更多的錢。但作為回報，不允許他們妨礙他，這不應該伴隨着自由”。

蒂默曼斯說，“他（普京）向俄羅斯人提供的是一個浮士德式的交易。當你走在不自由的邪惡道路上時，很快就會與世界上剛剛選擇自由、民主和自由市場經濟的那部分人產生緊張。他長期以來一直希望俄羅斯和歐洲能夠保持友誼，但有兩種制度。這並不奏效。”

蒂默曼斯提及，“我在90年代初什麼都見識過，他們突然變得一貧如洗，而克格勃卻有了特權。重新過上舒適生活的需求在包括普京在內的政府官員中是巨大的。而這助長了腐敗。幾個世紀以來，在俄羅斯，政治權力支配着一切，包括國家財產。你必須接受的是，最終所有的權力都掌握在領導者手中。任何反抗他的人，比如（俄羅斯前首富）米哈伊爾·霍多爾科夫斯基，都會被從肉體上或經濟上消滅掉。即使是寡頭也必須符合領導人的意願。”

就是否仍然相信普京正在製造他自己的滑鐵盧的提問，蒂默曼斯說：“絕對的。俄羅斯現在在國際上是一個完全的賤民。我敢說，制裁正在造成痛擊。這場戰爭花費了非常多的錢。而普京已經輸了。他誤解了烏克蘭人的韌性。這是因為沒有人敢再告訴他全部真相，包括關於他的軍隊被腐敗的軍官吃掉的狀況。”

蒂默曼斯接著說，“但希特勒在1943年底也已經輸掉了戰爭，而戰爭確實又持續了兩年時間。普京可以在很長一段時間內造成很多混亂。因此，對能源基礎設施進行轟炸，目的是讓人們處於如此痛苦的境地，以至於數百萬人來到歐洲。他把能源和移民都作為武器來對付我們，因為他知道我們在這兩個問題上是脆弱的，可以造成分歧，盼望他多年來投入的政治力量在（歐盟）成員國中獲得更多的政治權力。”

蒂默曼斯提及，此前“使歐洲的立場不是特彆強烈的是，在過去20年裡，歐洲內部對俄羅斯有不同的看法——由於歷史、政治和經濟原因。而這一點從癡迷到天真不等。穩定高於一切，不惜一切代價：這是西方人壓倒一切的感覺。這正中了普京的下懷。（歐委會前主席）讓-克勞德•容克，我和他一起工作了五年，他常說：‘法國人和我在所有事情上都達成一致，除了俄羅斯’。他也更傾向於默克爾路線”。

就是否曾與默克爾談及這一問題，蒂默曼斯說：“聽着，德國人對俄羅斯有一種愧疚和希望的結合。但作為一個東德人，默克爾對俄羅斯並不感到天真。只是由於經濟和其他方面的原因，她沒有糾正這個政策。”

就默克爾在2014年後還支持北溪管道項目的問題，蒂默曼斯說，“有一種看法認為，我們不僅依賴俄羅斯的天然氣，而且普京也依賴我們的錢。對他來說，天然氣也沒有石油那麼重要：普京還允許俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）比石油部門有更多的自由。在某種程度上，這也使Gazprom公司成為‘德國的’，這反過來又給歐洲方面留下了俄羅斯正朝着正確方向發展的印象。我們低估了在能源市場緊縮的情況下，價格上漲。這一直是一個戰略誤判。”

蒂默曼斯強調，“唯一能使莫斯科改變方向的是，意識到西方不會放棄——無論它在當場做什麼。一旦普京和拉夫羅夫開始認為前方出現了裂痕，他們就可以堅持得更久。我們必須保持隊伍靠攏，與美國人擺出一個陣勢，繼續在財政和軍事上支持烏克蘭。而如果有更多的難民到來，我們需要再次妥善安置他們。到目前為止，我沒有看到任何裂縫。甚至匈牙利總理歐爾班現在也加入了對烏克蘭的財政支持。”

就法國總統馬克龍關於不要羞辱俄羅斯的爭議發言，蒂默曼斯說，“我的態度是：俄羅斯決不能獲勝。馬克龍和德國總理朔爾茨想試試與普京的對話是否還有可能。我也尊重這一點。但是，侵略一定不能得到回報。如果有的話，那就是自取其辱。”

就是否擔心俄烏戰爭會導致俄中結盟，中國領導人習近平似乎近來又展現出對與歐洲合作持開放的態度，蒂默曼斯提及白紙抗議，及中國面對新冠疫情和氣候危機給國內帶來的壓力，並稱“習對被普京的衰落所吸入不感興趣。現在他們在某種程度上需要對方。但我並不跟隨這種對俄中聯盟的恐懼。中國人對俄羅斯的控制力必然會越來越強。中國在增長，俄羅斯沒有在增長。”