在法伊朗男子自溺呼籲國際關注伊朗局勢 意大利就鎮壓召見伊朗大使

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里昂周二舉行的紀念以自殺尋求國際關注伊朗局勢的的伊朗人默罕默德的集會

在法國里昂留學的一名伊朗男子周一晚間投進羅納河自盡，他在遺書中說，這樣做是為了引起人們對伊朗局勢的關注。當地警方向法新社表示，38歲的穆罕默德·莫拉迪（Mohammad Moradi）周一晚些時候被發現溺水身亡。警方說，已經對他的死因展開調查。此外，意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）周二表示，他已經召見了伊朗大使，以抗議德黑蘭當局對伊朗婦女領導的抗議活動的“不可接受的”反應。

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莫拉迪在事發前通過多個社交媒體網站發布了他提前錄製好的視頻。他在視頻中身着藍衣，並以平靜的語氣說，“大家好，這是一則宣布自殺的視頻。當你們看到這段視頻時，我已經在這條河中溺死了”。

莫拉迪說，“我宣布我的自殺不是因為我自身的問題，這一自身的目的是為了吸引西方當局和人民對伊朗問題的關注”。他在視頻中提到，伊朗的“警察正在攻擊人民，我們已經失去了許多兒女，我們必須做點什麼”。

莫拉迪表示，“我不能對伊朗人民的問題無動於衷，因此，我寧可死也不願意見證伊朗人民的悲慘生活。希望我的死亡能引起媒體的關注。此外，我的死亡是給伊朗人民的一個信息，讓他們知道海外的伊朗人同情他們。”

莫拉迪補充說，“我們犧牲了自己的生命來同情你們。願我的生命為伊朗和你們——伊朗人的自由犧牲成千上萬次”。他並強調自己沒有任何身體或精神問題，並稱“而這一史詩般的行為只是為了同情伊朗人民，成為他們的聲音”。

莫拉迪說，“我的死亡包含了這樣的信息：愛和人性以及為伊朗人民擁有一個值得尊重的生活等概念對我來說非常重要”。他說，“我決定在羅納河自殺，這是一個挑戰，表明我們伊朗人民對這種情況非常厭倦”。他並呼籲國際社會支持伊朗人民與“極其暴力的警察和政府”的鬥爭。

據當地伊朗社區的成員說，莫拉迪是一個歷史系的學生，與妻子在里昂的一家餐館工作了3年。他的伊朗同胞莉莉·莫哈傑（Lili Mohadjer）說，莫拉迪的此舉充滿了“激烈的勇氣”，“希望他的死能成為西方媒體和政府支持伊朗革命的又一個因素”。

莉莉·莫哈傑補充說，在莫拉迪的視頻中，“他說他無法在這裡安靜、舒適地生活，他融入得非常好”，而伊朗人卻“在近距離”被殺害。里昂周二晚，在許多記者面前，大約40人將蠟燭、玫瑰花束和死者的照片放在欄桿上，然後發表演講和唱歌以示對他的紀念。

里昂檢方周二告訴法新社，已經“對死亡原因展開調查，以核實自殺的假設，特別是考慮到當事人在社交網絡上發布的信息，宣布他的意圖”。“調查還將尋求確定事件的動機，”該部門補充說。

此外，意大利副總理兼外長塔亞尼27日表示，他已經召見了伊朗駐意大利大使，以抗議德黑蘭當局對伊朗婦女領導的抗議活動的“不可接受的”反應。

意大利外交部在給媒體提供的一份說明中說，臨時代辦穆罕默德·禮薩·薩布利（Mohammad Reza Sabouri）已被召去參加星期三的會見。塔亞尼此前曾譴責伊朗的情況是“不可接受的恥辱”，稱意大利政府在捍衛婦女方面採取了“強硬路線”。

9月16日，22歲的庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反頭巾法在德黑蘭被伊朗道德警察逮捕，並在拘留期間死亡，此後抗議活動一直籠罩着該國。據總部設在挪威奧斯陸的伊朗人權組織（IHR）周二表示，至少有100名在抗議活動中被捕的伊朗人面臨可被判處死刑的指控。