意大利將對所有來自中國的遊客進行強制檢測

意大利/中國

中國正面臨著新冠染疫人數的爆炸性增長。意大利衛生部長周三（12月28號）宣布，意大利已決定對所有來自中國的旅行者進行強制檢測。

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意大利衛生部長奧拉齊奧·斯基拉奇（Orazio Schillaci）在一份相關聲明中說：“這項措施對於保證監測和個別化可能的病毒變體以保護意大利人口是至關重要的。”

中國的 "動態清零"政策在本月突然結束，引起了包括美國在內的一些國家的關注，美國也在考慮對中國旅行者實施入境限制，因為中國面臨著世界上最大的感染浪潮，並因新變種的出現而擴大。

中國疫情大爆發之際，中國宣布從1月8號開始取消所有出入境限制，但是中國人在未來幾個月可能會發現出國旅行變得更加困難。意大利、日本、印度、馬來西亞和台灣已經做出了決定，在北京宣布從1月8日起取消入境檢疫後僅24小時，它們就宣布對來自中國的旅行者實施更嚴格的邊境管制。據不願透露姓名的美國官員說，華盛頓正在考慮對來自中國的旅行者實施入境限制。

如果說到目前為止，歐洲在這方面的舉措還很罕見，那麼意大利周三的決定可以說是打破了這種觀望態度，正式對來自中國的旅行者進行了測試。

日本將從周五起恢復對來自中國大陸的旅行者進行強制性PCR測試，也限制直飛航班的機場數量。

台灣也宣布將對來自大陸的旅客進行病毒檢查。