法國國防部長會見烏國防部長

軍事援助

12月28日，法國國防部長塞巴斯蒂安·勒克努 (Sébastien Lecornu) 在首次訪問基輔期間表示，他希望在“未來數周”內努力滿足烏克蘭的軍事需求。

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烏克蘭國防部長雷茲尼科夫（Oleksiï Reznikov）和到訪的法國國防部長勒克努舉行了聯合記者招待會。勒克努表示：法國總統馬克龍和烏克蘭總統澤連斯基已同意2023年一月提出軍事援助議程。

法國國防部長勒克努還表示：他與烏克蘭部長就當地的“戰術和戰略形勢”以及“烏克蘭軍隊未來幾周的需求”進行了討論。

勒科努先生在中午的工作會議上與烏克蘭總統澤連斯基舉行了會晤。

在媒體面前，這位法國部長提到了“2 億歐元的創新基金”，該基金允許烏克蘭直接從法國工業家手中購買設備。

12 月中旬，在巴黎組織了一次支持烏克蘭的國際會議，籌集了超過 10 億歐元的捐款，特別是為了幫助烏克蘭人民。

基爾世界經濟研究所 12 月份的排名將法國排在軍事援助第10位，英國、波蘭或德國都排在法國前邊。當然這沒有把美國對基輔的軍事支持算在內。

法國和烏克蘭國防部長分別討論了在戰場上受損的西方軍事裝備的維修問題。 “維護已經提供給烏克蘭的東西與新設備一樣重要，”Lecornu 說。

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫 “戰鬥和防空防禦”、“例如法國向烏克蘭提供的凱撒火炮系統”、彈藥和裝甲車的供應，以及“打擊伊朗無人機”是烏克蘭軍隊目前的優先事項。

巴黎表示正在考慮向基輔提供更多的地對空導彈。

舉行記者會之前，法國國防部長勒克努在“英雄牆”前獻了花圈。這是基輔的一座紀念碑，用於紀念 2014 年以來在前線陣亡的士兵。