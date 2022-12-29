意大利：中國來的遊客身上未檢測到新變種毒株

意大利/中國/新冠疫情

意大利總理喬治亞-梅洛尼（Giorgia Meloni）周四（12月29號）宣布，到目前為止，在從中國抵達意大利的旅客身上沒有發現新的新冠病毒變種。意大利在2020年2月全球疫情爆發初期，是首個受病毒重創的歐洲國家。

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法新社報道，梅洛尼在年終新聞發布會上說，現階段檢測出陽性的旅行者是 "已經在意大利出現的奧米克戎變體 "的攜帶者。梅洛尼說，意大利實施強制性檢測的決定 "如果不在歐洲層面上進行，可能不會完全有效"，並指出這種檢測只涉及來自中國的直飛航班，而不是那些經停航班。

意大利衛生部日前表示，位於意大利米蘭馬爾彭薩機場 (Malpensa Airport)，早在12月24日起對所有來自中國的旅客 (不分國籍) 進行入境新冠核酸檢測。而該機場26日在由中國飛往馬爾彭薩的第一架航班上，檢測62名乘客中有35名呈陽性；而在第二架航班上，120名乘客中有62人呈陽性。

意大利衛生部長斯基拉奇 (Orazio Schillaci) 在昨日(28日)下令，要求所有從中國入境者，進行新冠抗原拭子和病毒測序，並表示措施對保護意大利人口來說至關重要。

意大利衛生部長斯基拉奇指出：“這項措施對於確保監測和發現可能的病毒變種，以保護意大利的人口來說至關重要”。

意大利總理梅洛尼周四說她已經要求她的衛生部長斯基拉奇 "寫信給相關歐盟專員，以確保歐盟在這方面做出決定"。中國本月突然結束的新冠 "清零"政策引起了幾個國家的關注。

中國正面臨著世界上最大的新冠疫情高峰期。它本周宣布將於1月8日結束強制性入境檢疫，促使許多中國人計畫出國旅行。

意大利在2020年2月全球疫情爆發初期，是首個受病毒重創的歐洲國家，也是近期首個對來自中國的入境者進行強制病毒測試的國家。

歐洲難以達成一致

路透社報導，歐盟衛生官員於當地時間周四上午進行會商時，強調協調歐盟的應對之道至關重要，卻無法達成統一作法。

歐盟國家在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策上出現歧見早有前例。疫情剛爆發時，各國對於相關作法爭論不休，並且在採購安全設備上激烈競爭，直到後來才終於就集中採購疫苗達成一致。