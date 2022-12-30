德國衛生部長：將對機場進行新冠病毒“變體監測”

中國/新冠疫情/歐盟聯盟

據德國廣播電台報道，面對中國不斷擴大的新冠疫情，一些歐洲國家正在對來自中國的旅客實行強制新冠檢測。但德國衛生部長勞特巴赫認為，德國“尚無必要”走這一步，但德國機場將進行密切的新冠病毒“變體監測”

廣告 繼續瀏覽後續

勞特巴赫在柏林表示，對來自中國的旅客進行新冠病毒檢測“尚無必要”，但德國機場將對病毒變體進行密切監測。勞特巴赫說，在現在這個時間點上，預計不會出現來自新變體的威脅。到目前為止，已出現了已知的變體。但我們需要非常精確的變體監測數據，因為我們不能可靠地從中國調取相關數據。但我們“沒有理由在常規基礎上（對旅客）進行抗原檢測。”但人們必須為新的危險做好準備。這位社民黨政治家建議，專門檢查個別航班的乘客是否攜有新冠病毒新變體。一旦發現新變體，官方可以立即採取行動。

西班牙和意大利已經對來自中國的旅客實行了入境限制。中國旅客必須出示有效的核酸檢測陰性證明或接種疫苗證明方可入境。歐盟也在考慮進一步的措施，預計下周將舉行一次危機會議。

勞特巴赫表示，歐盟也在準備進行變體監測，歐洲在這方面協調行動非常重要。勞特巴赫將與法國衛生部長就此進行深入討論。

與此同時，德國要求取消新冠防疫措施的呼聲繼續高漲。據北德廣播電台報道，德國法定醫保醫生聯合會主席安德列亞斯加森（Andreas Gassen）呼籲，取消德國所有剩餘的新冠防疫措施。加森向《世界報》表示，由於民眾良好的免疫力，由於疫苗接種和感染的發生，數月來的疾病負擔比2021年要低得多，而且已不再是大流行病的負擔。德國著名病毒學家德羅斯滕（Christian Drosten）日前也表示，新冠大流行已結束，應全面取消新冠防疫措施。