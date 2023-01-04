俄軍稱：士兵用手機暴露了兵營挨烏導彈轟炸

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯國防部今天將俄軍士兵非法使用手機，暴露了所在兵營方位而遭到烏克蘭導彈致命襲擊，俄羅斯官方承認導彈襲擊造成 89 名軍人死亡，此一數據大大增加了先前俄羅斯官方所報告的死亡人數。

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據路透社今天報道說，俄羅斯將致命導彈襲擊歸咎於一些俄軍士兵違紀使用手機。莫斯科此前表示，有 63 名俄羅斯士兵在周末的遭導彈襲擊事件中喪生。俄羅斯國防部的此一反應是在一些俄羅斯評論員越來越憤怒的情況下做出的，網絡軍評越來越多地表達他們對俄軍在烏克蘭掉以輕心的不滿。社交媒體上的大部分憤怒都針對高級軍事指揮官，而不是直接抨擊俄羅斯總統普京。

普京還沒有公開批評這次襲擊事件。這是近幾個月俄羅斯軍隊在烏克蘭主要戰場失利撤退後，又一次遭到打擊。

據俄羅斯國防部說法，四枚烏克蘭導彈擊中了位於烏克蘭東部被俄羅斯佔領的地區首府頓涅茨克的毗連城市 Makiivka 的一所職業學院的臨時俄羅斯軍營。俄羅斯國防部表示，雖然已經展開官方調查，但遭到襲擊的主要原因顯然是軍人非法大量使用手機。

俄羅斯官方說，“這使敵人能夠跟蹤和確定士兵位置的坐標。”

然而，著名的俄羅斯戰地記者謝苗·佩戈夫 (Semyon Pegov) 質疑俄羅斯國防部的推理。佩戈夫於 2022 年底被普京授予勇氣勳章，他在 Telegram 帖子中表示，烏克蘭也可以通過無人機和情報來定位軍隊，而不一定是通過手機。他說，“‘手機’的故事不太有說服力，”佩戈夫說。“我很少這麼說——但在這種情況下，最好是閉嘴，至少在調查結束之前。因此，這看起來像是一種徹底抹黑責任的甩鍋嘗試。”

佩戈夫還說，傷亡人數還會上升。

“不幸的是，他們的人數將繼續增加。公布的數據很可能是那些立即被確認身份的人。不幸的是，失蹤人員名單明顯更長。我不能透露消息來源，但我認為它們是可靠的。”

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 很少對烏克蘭的具體軍事打擊發表評論，周二深夜在視頻講話中也沒有提及這次襲擊。

烏克蘭軍方透露發動了一次軍事打擊，導致俄羅斯在馬基夫卡附近有重要設備以及可能還有人員損失。但烏克蘭軍方沒有提供更多細節。

據路透社說，俄羅斯民族主義博主和該地區的一些親俄官員將 Makiivka 的導彈襲擊事件死亡人數估計為數百人，但也有人說這些估計被誇大了。