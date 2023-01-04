擔任歐盟輪值主席國後，瑞典首相首次出訪選擇巴黎

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在瑞典擔任歐盟輪值主席國之後，瑞典首相剋里斯特森選擇首先來法國訪問。法瑞兩國領導人重申支持烏克蘭。

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路透社周二報道，在瑞典接任歐盟輪值主席國之後，法國總統馬克龍和瑞典首相剋里斯特森周二重申了他們對烏克蘭的支持。

在瑞典1月1日星期日擔任歐盟輪值主席國之後，瑞典政府首腦的第一次出訪，選擇了巴黎。

馬克龍在與瑞典領導人共進工作午餐前在法國總統府愛麗舍宮的院子里說：“隨着冬季的來臨，烏克蘭人比以往任何時候都更需要我們的支持，我們將會談到我們決心繼續回應俄羅斯對烏克蘭的侵略。”

瑞典首相剋里斯特森則宣稱，“烏克蘭的勝利對歐洲和整個世界來說都是生死攸關的”。克里斯特森還談到了歐盟應對烏克蘭衝突所帶來的能源危機的重要性。

面對已持續近一年的烏克蘭衝突，瑞典面臨的挑戰之一是要維護歐盟二十七國的團結。烏克蘭總統澤連斯基周一在一次講話中提到，將於2月3日在基輔舉行烏克蘭-歐盟峰會。

瑞典與其鄰國芬蘭一樣，都已經要求加入北約，以確保其安全免受俄羅斯的威脅。在愛麗舍宮的院子里，法國總統馬克龍表示，他希望看到這兩個要求能夠“儘快”的實現。

瑞典於1995年加入歐盟，但瑞典不屬於歐元區。