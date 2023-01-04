面對新冠檢測中國遊客 歐盟分歧但今天再討論

歐盟/中國/新冠病毒

歐盟委員會昨夜今晨表示，大多數歐盟國家贊成對來自中國的旅客進行出發前新冠檢測。路透社說，儘管出現了一波新冠感染浪潮，中國仍計畫取消對中國公民3年來的的出境旅行限制。歐盟衛生委員會今天再次開會，以確定對中國遊客的檢測政策與措施。

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大多數歐盟國家顯示支持對來自中國的航班進行出發前新冠測試。歐盟仍然尋求採取共同做法，歐盟衛生安全委員會周二稍晚舉行會議，該委員會是歐盟諮詢機構，由來自歐盟 27 個國家的國家衛生專家組成。

據路透社引述委員會發言人說，絕大多數國家都支持採取出發前檢測。這些措施需要針對一些航班和機場，並以協調的方式實施，以確保檢測有效性。

歐盟委員會周二準備了一份提案草案，其中包括建議在來自中國的航班上佩戴口罩、對來自中國的飛機進行廢水監測、在機場進行基因組監測以及加強監測和測序，以及提高歐盟對檢測和疫苗接種的警惕性。

歐盟委員會發言人表示：“現在將根據歐盟成員國的意見修改和採納該措施。據發言人透露，4日下午舉行的另一場歐盟衛生官員會議將就這些措施進行更多討論。該發言人表示，所有歐盟國家都同意，在中國於 1 月 8 日取消嚴格的清零政策完全開放國際流通後，他們需要採取協調一致的方法來應對中國不斷變化的疫情局勢，並應對中國到歐洲旅行增加的影響。

歐洲疾病預防控制中心上周曾表示，目前不建議對來自中國的旅客採取措施。按照說法，在中國流行的新冠變種已經出現在歐盟，歐盟公民的疫苗接種水平相對較高，與歐盟的日常感染相比，輸入感染的可能性較低，而目前的歐盟醫療系統正在警惕應對。