哈利出新書曝料他哥哥曾揪他衣領打倒在地

英國/哈利/威廉

英國王子哈利又出新書，預計本月稍晚出版。新回憶錄書名（Spare），法新社說中文暫譯為「備胎」。書中哈利曝料2019年威廉對哈利動粗。

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據法新社報道，哈利新書再爆猛料，指控威廉抓衣領，把他按倒在地。

法新社引述英國「衛報」（The Guardian）消息，英國哈利王子（Prince Harry）新書再爆猛料，述及2019年與哥哥威廉王子爭吵時，威廉曾對他動粗。哈利書中的描述稱，2019年他在倫敦家中的廚房和威廉（Prince William）吵架，威廉罵他的妻子梅根（Meghan Markle）「難纏」、「粗魯」、「渾身帶刺」，爭執中，威廉把他按倒在地。

哈利說，「他抓住我的衣領，扯斷我的項煉，把我按倒在地。我跌在狗碗上，碗被我壓裂，碎片刺進我的身體。」

據「衛報」引述書中內容說，之後威廉「轉頭喊了句：『不必跟梅根說這件事』」。哈利回答：「你是說你打我這件事嗎？」威廉回答說：「我沒打你，哈羅德。」哈羅德是哈利的昵稱。

法新社說，41歲的哈利和梅根上月在Netflix紀錄片中還透露夫婦倆在英國王室的經歷，以及2020年離開英國前往北美的驚人原因。

該消息沒有提及威廉與哈利在倫敦家中廚房因什麼原因發生爭吵。