德國議員組團訪問台灣 現職教育部長稍晚也訪台

德國/台灣

德國一位議會人士今天對法新社透露，儘管中國方面不願意，但德國教育部長有望在今年春季訪問台灣。下個星期，一個德國議會代表團將抵達台灣訪問。

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德國現任部長可能在春季訪問台灣。這將是26年來對台灣的首次德國部長級訪問。德國教育部長、自由派FDP黨員貝蒂娜-斯塔克-瓦茨格Bettina Stark-Watzinger的具體訪問台灣日期在現階段尚未明確。

德國聯邦議院國防委員會主席瑪麗-阿格尼絲-施特拉克-齊默爾曼Marie-Agnes Strack-Zimmermann5日告訴法新社，一個由聯邦民主黨議員組成的代表團也將於下周前往台灣，她本人也將成為該議員團的一員。

據她說：通過我們在新年伊始的台灣之行，我們希望發出一個明確的信號，即我們永遠不會接受簡單的強者法則，這一立場甚至在印度洋-太平洋地區，應再次成為國際政治的一部分。

齊默爾曼稱，議員們希望"通過這次對台訪問表明對台灣人民的聲援。

德國議會代表團在下周一至周四的訪問期間預計將與台灣政府和反對派代表以及人權組織、商業代表和軍隊會面。

據法新社，此行可能會引起與北京的緊張關係，北京反對外國議員的訪問，認為是對中國內部事務的干涉。