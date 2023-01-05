梵蒂岡今辦前教皇本篤葬禮

梵蒂岡/本篤葬禮

羅馬天主教教皇方濟各今天主持前任本篤十六世葬禮。梵蒂岡教堂鐘聲四起，12 名擡棺人將教皇本篤十六世的木棺擡出聖彼得大教堂，並將其放在聚集在廣場參加葬禮的數千名信徒面前。信徒報以掌聲以表示對本篤十六世的尊重，路透社說，本篤這位羅馬天主教保守派的英雄近十年前因辭職而震驚世界。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社說，教宗方濟各是坐在輪椅抵達廣場主持儀式。由於膝蓋受傷，教皇坐在椅子上低頭看着棺材，隨着合唱團用拉丁語演唱，方濟各微微駝背，臉色凝重。

來自世界各地的神職人員、少數國家元首和數千名信徒參加了戶外葬儀。

超過千名意大利安保人員被召集來幫助保護這一活動，當天羅馬教廷周圍的領空已經關閉。意大利下令全國降半旗。參加葬禮的人中有身着傳統巴伐利亞服裝的德國人，他們手持本篤出生地德國地區的旗幟。

世界著名神學家本篤上周六在梵蒂岡花園內的一座修道院去世，享年 95 歲，他成為 600 年來第一位離位的教皇後搬住那裡，為選舉教皇弗朗西斯開闢了道路，弗朗西斯被稱讚是一個更加改革的人，親力親為的領導者。

本篤遺容瞻仰於周三晚上結束，遺體隨後被放入一口樸素的柏木棺材中。一本本篤教皇任期的一頁紙，以及其他物品，包括他在位期間鑄造的梵蒂岡硬幣，也被置入棺材。

據路透社說，雖然許多主要人物在本篤去世後讚揚了他，但也有批評，他們中間包括神職人員性虐待的受害者，他們指責本篤曾不惜一切代價尋求保護教會。

根據葬儀，葬禮結束後，棺材將被帶回大教堂內並用鋅包裹，然後密封在第二個木棺中。

由於本篤去世時不再是國家元首，今天只有意大利和他的祖國德國這兩個國家派出官方代表團。

其他領導人，包括比利時國王和王後，以及大約 13 位國家元首或政府首腦，將以私人身份出席。大多數國家都由他們駐羅馬教廷的大使代表。

據該報道，這與 2005 年的最後一次教皇葬禮大不一樣，當時數十位國王、總統和首相與超過一百萬人一起湧入梵蒂岡周圍的街道，向本篤十六世富有魅力的前任約翰保羅二世致敬。

在過去的三天里，近 200,000 人列隊瞻仰本篤遺體，本篤身着紅色法衣，雙手纏繞着一串念珠，沒有任何教皇的徽章。