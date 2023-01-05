烏軍報告戰績稱昨天殺敵800

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍方說，它在過去一天殺死了 800 名俄羅斯士兵。烏克蘭軍隊還報告說，由於俄羅斯空襲、導彈和火箭襲擊了基本上被毀壞的烏克蘭控制城市巴赫穆特和頓涅茨克地區的另外兩個城市——科斯蒂安蒂尼夫卡和庫拉霍夫，造成平民傷亡，但人數不詳。

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據路透社今天報道稱，烏克蘭軍方今天估計，過去一天有 800 名俄羅斯士兵在侵略烏克蘭的戰場上喪生，其中大部分是在頓涅茨克東部地區的戰鬥中喪生。

烏克蘭軍方今天在上午例行的戰鬥總結中表示，俄羅斯軍隊的重點是在巴赫穆特地區發動進攻，俄羅斯軍隊在 Avdiivka 和 Kupiansk 地區的襲擊沒有成功。烏克蘭軍方說，在過去的一天里，除了800 多名俄羅斯士兵喪生，還有一架飛機、一架直升機和三輛坦克被烏軍摧毀。

路透社說無法獨立核實戰場成果。

不過，一位美國政府高級官員昨天對頓涅茨克地區，尤其是巴赫穆特附近的戰鬥進行了冷靜的評估。該官員稱，“烏克蘭當地戰鬥仍然很激烈……我們在巴赫穆特看到的情況應該預料到，未來幾個月戰鬥將繼續蔓延到其他地方。”

烏克蘭總統澤連斯基總統在昨夜今晨視頻講話中說，巴赫穆特以外的烏克蘭軍隊正在給他們的敵人俄羅斯軍隊造成無數損失。但俄羅斯正在該地區集結軍隊。

烏克蘭國防部副部長 Hanna Malyar 援引國防部主要情報局的話說，俄羅斯的重大軍事損失意味着它可能不得不在今年第一季度宣布另一次部分動員。

路透社引據俄羅斯塔斯社消息，俄羅斯控制的紮波羅熱州州長葉根尼·巴利茨基報告稱，烏克蘭炮擊造成 5 人死亡、15 人受傷，其中包括 4 名緊急救援人員。