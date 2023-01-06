侵烏戰 俄當局施壓大公司多給現金緩解錢荒

俄羅斯/侵烏戰

隨着入侵烏克蘭的成本上升，俄羅斯正計畫從一些商品生產商和國有企業那裡獲得更多資金並削減非國防開支。

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據彭博社新聞今天報道稱，隨着戰爭成本的增加，俄羅斯希望向大公司施壓以獲得更多現金。根據俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯汀 (Mikhail Mishustin) 於 12 月中旬向官員發出的指示，其中包括提高國有企業的股息以及化肥和煤炭生產商的“一次性付款”。

據彭博社看到的提案，俄羅斯政府命令稱這項努力是“收入動員”的一部分。它還訂購了 1750 億盧布（24 億美元）的額外支出，用於將 100,000 人從赫爾松安置到俄羅斯，這顯然是承認克里姆林宮幾乎沒有希望重新奪回俄羅斯部隊在秋季幾周後丟失放棄的烏克蘭地區部分地區。

彭博社說，隨着普京的入侵戰進入第二年，俄羅斯的預算越來越緊縮，俄羅斯經濟在美國和歐洲的全面制裁下也收縮。

據知情人士透露，部分額外資金是支付與戰爭相關的費用所必需的。與此同時，俄羅斯當局誓言對戰爭的軍費開支“沒有限制”。

據該報道稱，就在 2021 年底入侵之前的幾個月里，包括煤炭和化肥生產商在內的俄羅斯礦業公司受到了礦產開採稅率提高的打擊。儘管制裁擾亂了銷售並迫使減產，但政府此後拒絕減輕負擔。