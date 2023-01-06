俄羅斯用美國零件造的伊朗無人機轟炸烏克蘭引憤怒

烏克蘭/俄羅斯/美國/伊朗無人機

俄羅斯軍方正越來越多地使用伊朗的無人機來轟炸烏克蘭的民用目標。本周早些時候，烏克蘭總統澤連斯基說，烏克蘭軍隊在兩天內擊落了80多架這種無人機。然而，烏克蘭和英國專家在顯微鏡下檢查了其中一些伊朗的無人機。而且他們發現，這些無人機所使用的三分之二以上的零件來自美國公司。

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據本台報道稱，打擊烏克蘭的伊朗無人機是由 "美國製造 "的零件製成的。比如，一架伊朗 "沙赫-136 "無人機的碎片顯示，用於製造這些飛機的三分之二以上的零件來自美國公司。

經烏克蘭專家組檢查，伊朗的Shahed-136無人機包含52個部件。從半導體到發動機的40個產品，由13個不同的美國公司製造。

這些信息引發普遍責問與憤怒，也在美國當局引發重視。拜登政府已經成立了一個專家委員會，以回答這些美國製造的部件是如何出現在伊朗無人機上的棘手問題。

通過與幾家美國媒體聯繫，美國的有關公司保證他們正在遵守制裁規定，禁止向德黑蘭出售任何武器或可用於生產武器的設備。

由白宮召集的專家們不認為錯在美國製造商。相反，他們懷疑伊朗和俄羅斯正在通過幌子公司購買有關設備。但這些都是難以查明的，因此可能很難控制。