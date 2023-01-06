有指俄駭客鎖定美國核專家

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路透社今天報道稱，俄羅斯黑客瞄準美國核科學家。西方指控俄羅斯政府在黑客攻擊方面處於全球領先地位，但俄羅斯一直否認任何黑客行動。

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根據路透社和五位網絡安全專家查看的互聯網記錄，去年夏天，一個名為冷河的俄羅斯黑客團隊將美國的三個核研究實驗室作為目標。

8 月至 9 月期間，由於俄羅斯總統普京表示俄羅斯願意使用核武器保衛俄羅斯領土，根據互聯網記錄，冷河瞄準了布魯克海文 (BNL)、阿貢 (ANL) 和勞倫斯利弗莫爾國家實驗室 (LLNL)顯示黑客為每個機構創建虛假登錄頁面，並通過電子郵件向核科學家發送電子郵件，以迫使他們透露密碼。

路透社說無法確定為什麼這些實驗室成為目標，或者是否有任何入侵企圖成功。BNL 發言人拒絕置評。LLNL 沒有回應置評請求。ANL 發言人將問題轉給美國能源部，後者拒絕置評。

據網絡安全研究人員和西方政府官員稱，自入侵烏克蘭以來，冷河公司已經升級了針對烏克蘭盟友的黑客攻擊活動。針對美國實驗室的數字閃電戰發生之際，聯合國專家進入俄羅斯控制的烏克蘭領土，檢查歐洲最大的原子能發電廠，並評估雙方所說的在附近猛烈炮擊下可能發生毀滅性輻射災難的風險。

根據對九家網絡安全公司的採訪，Cold River 在 2016 年以英國外交部為目標後首次出現在情報專業人士的視線中，近年來還參與了數十起其他備受矚目的黑客事件。

路透社說，西方官員表示，俄羅斯政府在黑客攻擊方面處於全球領先地位，並利用網絡間諜活動監視外國政府和行業以尋求競爭優勢。

然而，莫斯科一直否認它進行了黑客行動。