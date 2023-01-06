東正教聖誕節：普京停火兩天遭吐槽

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京命令俄羅斯軍隊於1月6日和7日在烏克蘭停火，以紀念東正教聖誕節。普京說這是應牧首基里爾的要求。歐美國家對普京停火兩天的做法提出批評。拜登譏諷普京尋找喘息時間，而歐洲國家譴責普京必須真正停止侵略戰爭，而不是假停火。

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烏克蘭戰爭膠着之際，普京下令為東正教聖誕節停火兩天。普京也在聲明中呼籲烏克蘭軍隊尊重停火協議。

據普京稱，“我指示俄羅斯國防部長從今年1月6日中午12:00至1月7日24:00沿烏克蘭各方之間的整個對峙線實行停火。” 俄羅斯總統還呼籲烏克蘭軍隊尊重這一停戰協議，以便允許在烏克蘭和俄羅斯一樣佔多數的東正教徒 "在平安夜和基督誕生日參加禮拜"。

據本台稱，這次停火是自2月份俄羅斯開始在烏克蘭發動侵略進攻以來的第一次重要停火，是在土耳其總統埃爾多安的電話，特別是俄羅斯東正教會牧首基里爾的要求下達成的，基里爾是普京的死忠支持者。俄羅斯總統很難忽視這一點，因為宗教是俄羅斯對烏克蘭敵人宣傳的一個非常重要的軸心，烏克蘭被攻擊為 "撒旦"。

但這一呼籲被烏克蘭總統顧問Mykhaïlo Podoliak置之不理，在普京宣布之前，他在推特上抨擊可能的休戰是一個 "玩世不恭的陷阱 "和 "宣傳幌子"。在烏克蘭，俄族長老被指是莫斯科在侵略戰爭的盟友，並被越來越多的烏克蘭人所拒絕。據本台在基輔的特約記者Ablaa Jounaidi報道說，一部分人決定拒絕，選擇遵從西方聖誕節時間，在12月25日而不是1月7日慶祝基督聖誕節。俄羅斯軍隊在12月25日聖誕節對烏克蘭平民區發動了大規模的轟炸。

烏克蘭國防部周四晚間在推特上回應了克里姆林宮的聲明："不要讓我們的導彈發笑"，該導彈以烏克蘭操作的美國火箭發射系統命名，用來對付俄羅斯大炮。

本台稱，宣布停火也受到了幾個西方國家首都的批評，華盛頓認為這是普京尋求 "給自己一些喘息空間 "的一種方式。拜登在白宮的一次演講中譴責俄羅斯總統在12月25日和元旦轟炸醫院、耶穌誕生紀念壇和教堂（......）"。

德國外交部長譴責普京停火把戲，稱"如果普京想要和平，他就會讓他的士兵回家，戰爭就會結束。但顯然他想繼續戰爭，在短暫的停火之後，轟炸戰事還會再起。"德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克是在推特上如此留言譴責普京。