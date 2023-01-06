烏克蘭戰場無停火 今天一早就轟炸

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯和烏克蘭周五互相攻擊對方在烏克蘭東部的陣地，沒有跡象表明俄羅斯軍隊與烏克蘭軍隊遵守俄羅斯總統普京宣稱的為慶祝東正教聖誕節而在短時間內單方面下令的 36 小時停火。

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俄羅斯東正教聖誕節除夕口頭停戰，實際上烏克蘭的戰鬥有增無減。據烏克蘭城市克拉馬托爾斯克市長說，周五早上，儘管是俄羅斯人和許多烏克蘭人的平安夜，俄羅斯炮彈仍然襲擊了該烏克蘭城市，該城市靠近頓涅茨克工業區的打仗前線，俄羅斯聲稱該地區現在是俄羅斯領土。

克里姆林宮已下令於 1200 點開始休戰，但沒有具體說明他們指的是哪個時區。在莫斯科，那將是格林威治標準時間 0900。

俄羅斯於 2022 年 2 月 24 日入侵烏克蘭，引發了一場戰爭，導致數萬人喪生，數百萬人流離失所，城市化為廢墟。烏克蘭已將俄羅斯趕出烏克蘭的部分領土，但戰鬥仍在東部和南部城市肆虐，俄羅斯對民用基礎設施發動導彈與炮火襲擊。

路透社說，出人意料的是，普京周四在最後一刻宣布，單方面命令他的軍隊從周五開始停火，一直持續到俄羅斯東正教平安夜和聖誕節，這一舉動被烏克蘭及其盟國拒絕為詭計。

烏克蘭總統澤連斯基立即拒絕了這一想法，稱普京的目的是阻止烏克蘭軍隊在頓涅茨克和更廣泛的頓巴斯東部地區的進展，以便有時間調動更多莫斯科軍隊。

烏克蘭總參謀部報告說，“俄軍正集中精力試圖建立對頓涅茨克地區的控制”。

俄羅斯東正教會在 1 月 7 日慶祝聖誕節。自 2019 年以來，烏克蘭主要的東正教會被教會等級制度承認為獨立的，並拒絕任何效忠莫斯科宗主教的想法。許多烏克蘭信徒改變了他們的日曆，在 12 月 25 日慶祝聖誕節，就像在西方一樣。

烏克蘭總統澤連斯基用俄語而不是烏克蘭語直截了當地說，結束戰爭意味着“結束你們國家對烏克蘭的侵略......當你們的士兵離開或我們把他們趕出烏克蘭時，戰爭就會結束。”