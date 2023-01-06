西班牙出版商弄錯日期搶先售哈利曝料書 書稱兄弟二人苦求查爾斯不要娶卡米拉

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英國哈利王子自傳式回憶錄“備胎”（Spare，暫譯）下周才會出版，但西班牙文版本卻被搞錯上市銷售，當中內容今天持續佔據媒體頭版，諸如他曾和哥哥苦求父親別娶情婦卡米拉，書中抱怨他們的感受被輕置似無關緊要。

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據法新社今天報道稱，儘管“備胎”書本從西班牙的書店緊急下架，但已有數本被媒體取得，拿來仔細鑽研這個英國最知名家族的秘辛。而且，“備胎”預定10日才會在全球同步出版，但美國版“衛報”（The Guardian）宣稱已經看過內容，搶先在4日晚間就透露精華部分。

搶先爆出的內容包括哈利王子在1997年如何被告知母親黛安娜王妃死於車禍，以及他之後怎樣透過一名有“力量”的女性，獲得母親從陰間傳來的訊息。哈利王子在書中也提到他和父親英王查理三世（King Charles III）的緊張關係，以及他和哥哥威廉王子曾如何懇求父親不要與長久以來的情婦卡米拉（Camilla Parker Bowles）結婚。

據該報道，黛安娜王妃曾說過，她的婚姻中“有三個人，所以太擁擠”。黛安娜認定卡米拉是破壞她的婚姻的人。

據哈利王子在回憶錄中表示，他和哥哥之後雖然認同卡米拉，卻也要求父親不要娶她。哈利表示，“儘管威利（Willy是威廉的小名）和我要求他不要這麼做，我爸還是這麼做了”。“儘管我們又一次對於母親的生命歷程感到苦澀和悲傷，但我們都知道我們的感受無關緊要。”

英國王室至此對哈利所有的報道傳記曝料均拒絕作出評論與回應。