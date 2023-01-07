東正教聖誕節：烏克蘭東正教的獨立征程

烏克蘭/俄羅斯/東正教

今天是東正教聖誕節，俄羅斯總統普京稍早下令在侵烏戰場停火一天半。但不僅停火期間俄軍轟炸繼續，烏克蘭方面拒絕承認，而且，烏克蘭東正教已經與俄羅斯東正教畫清界限，更希望隨從西方在12月25日過聖誕節。俄羅斯軍隊在剛剛過去的12月25日與1月一日兩天里，都對烏克蘭全境發動了大規模的導彈襲擊。

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據本台報道稱，1月7日星期六是東正教聖誕節。而在烏克蘭，在與俄羅斯抵抗侵略戰爭和莫斯科的大炮造成嚴重斷電的背景下，這不是一個什麼節日。而這一天尚且年輕的烏克蘭獨立教會更為受到關注。這是第一次，烏克蘭東正教在基輔的洞穴大教堂，而不是在莫斯科的東正教附屬教堂舉行聖誕禮儀。

據本台在基輔的特約記者阿布拉-朱納迪和鮑里斯-維希特報道稱，對一些家庭來說，是按照俄羅斯的儒略曆慶祝聖誕節，還是在12月25日按歐洲時間慶祝，雖然是一個沒有最後答案的問題。但與莫斯科決裂對很多烏克蘭人來說至關重要。一位信徒說，“我們正在另一條戰線上作戰。傳統的，宗教的。以前，我們並不關心在是來自烏克蘭還是莫斯科，我們遵循傳統。但對我來說，現在這很重要。我不想支持一個對我的國家發動戰爭的教會。這就是為什麼我支持我們當地的東正教會。”

一位年輕的女士今天參加彼得切爾斯克-基輔石窟的休眠大教堂的首次禮儀。而主持儀式的不再是隸屬於莫斯科的烏克蘭東正教會的領袖，而是莫斯科東正教的競爭對手：烏克蘭獨立教會的主教埃皮法努斯。這對這個年輕的教會來說是一場 "小革命"，它多年來一直主張與俄羅斯徹底決裂。

傳統上，基輔牧首轄區，即現在的烏克蘭統一教會，在基輔的聖邁克爾修道院慶祝聖誕節，而莫斯科牧首轄區的東正教會則在更大的大教堂舉行儀式，莫斯科牧首轄區曾將這一千年的遺址作為其歷史所在地。

但幾個月來，烏克蘭當局與強大但日漸式微的莫斯科東正教運動對立，莫斯科東正教一些牧師和教區被指控是俄羅斯教主基里爾和克里姆林宮的代理人。今年秋天，烏克蘭對佩切爾斯克勞雷爾修道院進行了搜查，12月底，烏克蘭文化部拒絕續租，拒絕允許莫斯科教區在這個被列入聯合國教科文組織的古跡中辦公。

據本台在基輔的記者斯特凡-西奧漢說，克里姆林宮對這一事件密切關注，克里姆林宮希望在基輔建立自己的權威。許多俄羅斯人認為，俄羅斯在一千年前誕生在基輔，基輔是一個俄羅斯城市，而古老的教堂正是這種象徵。

維亞切斯拉夫-戈爾什科夫是烏克蘭政府的一名宗教事務專家。他指出，“在烏克蘭，我們已經有自己的東正教會，即烏克蘭獨立東正教會。它不再受另一個國家的管轄，它已經與俄羅斯決裂。這是非常重要的。烏克蘭東正教的整個歷史可以與我們爭取獨立的歷史相比較。我們在為我們國家的獨立而戰，同時也在為我們教會的獨立而戰。這場宗教獨立戰爭也在繼續。至於莫斯科的當權者，他們一直在利用教會進行宣傳。在蘇聯時期，當局在俄羅斯卻迫害教會，但在其他國家則利用教會代表進行共產主義宣傳。由大主教埃皮法尼烏斯領導的新烏克蘭東正教會得到了君士坦丁堡大公教會和其他幾個海外教會的正式承認。”