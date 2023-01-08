不理中國抗議 德國議會團訪問台灣

德國/台灣

一個德國議員代表團稱將在今年計畫的部長級訪問之前，於周日今天前往台灣，法新社說，此舉可能會加劇與中國的緊張關係。

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德國總理朔爾茨執政聯盟成員、自由派聯邦民主黨FDP黨的議員約翰內斯-沃格爾在推特上發布了一張自己和同事瑪麗-阿格尼絲-施特拉克-齊默爾曼在赴台飛機上的照片。

德國聯邦議院國防委員會主席斯特拉克-齊默爾曼周四告訴法新社，議員們打算 "通過這次旅行來表明他們對台灣人民的聲援"。

法新社周四從德國議會消息人士處獲悉，德國教育部長貝蒂娜-斯塔克-瓦茨格（Bettina Stark-Watzinger）將在春季訪問該國，她也屬於聯邦民主黨。

這將是26年來對台灣的首次德國部長級訪問。

據斯特拉克-齊默爾曼在訪問前說，議員代表團預計將與台灣政府和台灣反對派代表以及人權組織、企業代表和軍方會面。

德國的外交舉措可能會引起與北京的緊張關係，因為北京反對外國議員的訪問，認為這是對中國內部事務的干涉。

法新社說，北京和台北之間的關係已經很緊張，在2022年急劇惡化，北京增加了在該島周圍的軍事演習次數，中國認為台灣是中國領土的一部分，有一天會被重新征服，如果有必要的話，可以用武力。

中國軍隊的軍事演習其中最重要的一次是為了報復時任美國眾議院民主黨議長的南希-佩洛西對台灣的訪問而進行的。中國反對外國與台灣之間的任何官方交流。

去年8月，德國軍方加強了德國在太平洋地區的存在，在近20年來首次向該地區派遣護衛艦。