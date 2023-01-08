普京結束停火 誓言擴大對烏戰爭

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯結束了自行宣布的聖誕節停火，並發誓要繼續戰鬥，直到戰勝烏克蘭。據烏克蘭當地官員周日報告，俄羅斯昨夜今晨連續轟炸烏克蘭東部地區。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯總統普京周五下令在烏克蘭戰爭前線停火36 小時，以紀念周六東正教聖誕節。烏克蘭拒絕停戰，多處前線響徹炮擊。

烏克蘭東部地區的州長 Oleh Sinehubov 在電報群消息應用程序上說，一名 50 歲的男子在哈爾科夫東北部地區因俄羅斯的炮擊而死亡。這個消息是在莫斯科午夜過後幾分鐘傳出的。

據克里姆林宮表示，莫斯科將繼續在烏克蘭推進所稱的“特別軍事行動”，但基輔及其西方國家譴責俄羅斯無端侵略以奪取烏克蘭領土。

俄羅斯國家塔斯社援引普京第一副參謀長謝爾蓋·基里延科說：“俄羅斯總統普京為特別軍事行動設定的任務仍將完成。而且一定會取得勝利。”

路透社說，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭沒有結束的跡象，現在已經進入第 11 個月，這場戰爭已經造成數千人死亡，數百萬人流離失所，並將烏克蘭城市炸成廢墟。

烏克蘭頓涅茨克地區州長帕夫洛·基里連科 (Pavlo Kyrylenko) 報告，該地區一夜之間遭到了 9 次導彈襲擊，其中 7 次襲擊了克拉馬托爾斯克市。

一名當地官員說，在紮波羅熱地區的行政中心紮波羅熱市也聽到了爆炸聲。

據烏克蘭總統澤連斯基稍早表示，俄羅斯正計畫發起一場新的重大進攻。美國五角大樓周五警告，即使俄羅斯軍隊連續遭受打擊，普京奪取烏克蘭領土的目標沒有改變。

現在人們越來越擔心白俄羅斯，俄羅斯在該國增加軍事活動，新的俄羅斯軍隊調轉到那裡之後可能被用作從北方攻擊烏克蘭的中轉站。白俄羅斯是普京堅定的支持者。

監測白俄羅斯軍事活動的非官方電報頻道周六晚間報道稱，過去兩天約有 1,400-1,600 名俄羅斯軍隊從俄羅斯抵達白俄羅斯東北部城市維捷布斯克。但路透社說無法獨立核實這些信息。