在爆炸性自傳發行之前 哈里王子否認想要傷害家人

英國王室

哈里王子的自傳於 2023 年 1 月 5 日星期四在西班牙誤售了幾個小時。 它的內容比人們擔心的還要極端。

在英國國王查理三世加冕前四個月，哈里王子即將出版的自傳摘錄，有可能令英國王室進一步分裂，但哈里王子周日在電視上為自己的回憶錄辯護說，自己無意“傷害”家人，且寫它是 "必要的"。

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在自傳《後備人選》正式出版前兩天，英國電視台ITV播出的採訪中，國王的小兒子說："在看到我自己的故事被那麼多人故意歪曲和操縱了38年之後，現在似乎是將它收回，並由我自己講述的正確時機"。

他說： "我愛我的父親，我愛我的兄長，我愛我的家人，我會永遠愛他們。他堅稱："在書中寫的任何內容都不是為了傷害或損害他們。"蘇塞克斯公爵還保證說，自己希望（與家人） "和解"，前提是要確定"責任歸屬"，特別是他與妻子梅根在2020年離開王室前往加州的責任。

哈里認為自己的書對於確定 "歷史事實 "是 "必要的"，並補充說他現在感到 "輕鬆"。

但是根據上周四因在西班牙誤售而泄露給媒體的自傳摘錄，英國王子在書中幾乎沒有放過任何人，特別是英國王位繼承人——他的哥哥威廉，在去年12月在奈飛（Netflix）播出的紀實系列 資料片"哈里和梅根 "中，已經在言語中刺傷過了。

沒有種族主義

38歲的蘇塞克斯公爵稱，威廉是他的 "心愛的兄長和不共戴天的敵人"，並指責威廉在2019年的一次爭吵中把他摔到地上，而在這之前一年，哈里已經與梅根結婚。

哈里還指責嫂子凱特對梅根這個美國混血女演員 "的印象刻板"，給梅根完全融入家庭 "製造了障礙"。他還重申了對一些王室成員的指責，他認為這些人是針對他和他妻子的敵意文章的 "同謀"。

此外，哈里還攻擊了繼母卡米拉，說媒體上公布的一些私人談話的細節 "只可能是她泄露的"。

在提及2021年接受美國記者奧普拉的採訪，因王室的一名成員曾質疑他們未出生孩子的膚色，他指責王室有種族主義時，哈里予以否認，並反駁說： "不，我沒說過。是英國媒體這麼說的"，稱自己的話是指 "不自覺的偏見"。

法新社指出，到目前為止，面對這一雪崩式的知心吐露，白金漢宮保持官方沉默，但英國媒體已經開始出現否認報道和評論。

《 星期日泰晤士報》援引接近威廉王子的人的話說，威廉很 "傷心"，他的 "內心在燃燒"，但 "為了家人和國家，他保持沉默"。

看他們如何應對

哈里的所作所為讓人看不透。在接受ITV採訪時，他說，"從現在到那時可能會發生很多事情"，但 "要看他們如何應對"。 "我不認為保持沉默會使事情變得更好"，哈里補充說，他希望與家人進行 "對話"，儘管他 "不認為自己的父親或是哥哥會讀這本書"。

書中的許多段落也反映出，1997年戴安娜王妃死於巴黎交通事故給他造成創傷。

在接受ITV採訪時，哈里承認他 "只哭了一次，且是在她的葬禮上"，並講述了當他和兄長，不得不與當時在倫敦肯辛頓宮外前來弔唁的人握手時，感到的不適。

ITV播出的採訪，還包括由王子本人朗讀的該書音頻版本的節選，例如哈里講述了父親是怎樣告訴他，他的母親已經去世。

自上周四以來，英國媒體一直在不停地報道有關自傳的消息，對哈里在書中提及的一些私密軼事，如失去童貞和吸毒事件表示不相信，該書被視為是對王室的正面攻擊，對此媒體也表示了憤慨。特別是哈里在書中承認，自己在阿富汗執行任務期間，殺死了25名塔利班戰士，引起了巨大的反響。

為宣傳自傳的出版，哈里還將接受美國媒體的進一步採訪。