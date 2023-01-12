烏克蘭：索萊達的戰鬥還在繼續

烏克蘭戰爭/俄羅斯

儘管烏克蘭東部小城 "形勢嚴峻"，"戰鬥激烈"，但烏克蘭軍隊周四（1月12號）仍在堅守索萊達，俄羅斯軍隊一直在孜孜不倦地試圖征服這個小城，以扭轉戰爭的局勢。

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法新社報道，烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾在新聞發布會上說："今天在索萊達地區繼續發生最激烈的戰鬥，"。她說，"儘管處境艱難，但烏克蘭士兵正在進行不懈的戰鬥"，以防止俄羅斯軍隊--特別是來自準軍事組織瓦格納的僱傭兵--能夠從北部攻擊鄰近的大城鎮巴赫穆特。

俄羅斯總統澤連斯基說：“恐怖主義國家及其宣傳人員試圖讓人們相信，他們對索萊達鎮發動攻擊，幾乎被佔領者完全摧毀，是俄羅斯的軍事某種成功。但這是他們給民眾的說法，目的是維持動員，給支持這場戰爭的人以希望。但戰鬥仍在繼續。”

索萊達以前以鹽礦聞名，位於巴赫穆特（Bakhmut）東北15公里處，俄羅斯軍隊自夏天以來一直試圖佔領該地，但在現階段沒有成功。

軍事分析家阿納托利-赫拉姆奇金來認為，攻佔這個戰前約有1萬名居民、現在完全被摧毀的小城，將使莫斯科在經歷了幾次屈辱的挫折之後，最終宣稱取得了軍事勝利。

他說："任何勝利都是重要的，特別是因為已經有一段時間沒有勝利了。”

周三，俄羅斯僱傭軍瓦格納領導人葉夫根尼-普里戈任(Yevgeny Prigozhin)匆忙聲稱他的人已經控制了索萊達，但很快就被俄羅斯國防部和基輔反駁，他們說戰鬥仍在繼續。

然而，星期四，克里姆林宮讚揚了瓦格納的手下在前線的 "巨大工作 "和 "英雄行動"。俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫告訴記者 ： "仍然有很多工作要做。”

在烏克蘭的幾次失敗後，俄羅斯總統普京被迫宣布部分動員數十萬預備役軍人，並對烏克蘭的能源基礎設施發起了打擊行動。

01:12 2023年1月10日發布的這張圖片中，身着軍裝的人，據稱是俄羅斯僱傭兵組織瓦格納士兵及其負責人葉夫根尼-普里戈津，可能在烏克蘭頓涅茨克地區索萊達的一個鹽礦中合影。 © Service de presse de «Concord», via Reuters