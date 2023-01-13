侵烏戰爭動搖聯合國“法制” 安理會召集開會批俄羅斯

聯合國/烏克蘭/俄羅斯

聯合國安理會12日就因俄羅斯侵略烏克蘭而動搖法治問題舉行公開辯論會，主題是加強基於法治的國際秩序。辯論會由今年起成為非常任理事國並擔任1月輪值主席國的日本主持召開，有77個國家參加。日美和烏克蘭批評侵略進攻行為，俄羅斯提出反駁。

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據共同社今天報道稱，聯合國安理會舉行加強法治公開辯論會，聯合國成員國應邀參加，會上日美烏嚴厲批評俄羅斯。日本外相林芳正出席辯論會。林芳正提到國際法院（ICJ）要求俄羅斯停止進攻行為的裁決，並主張“必須立即執行”。他還強調：“不允許以武力和威脅改變國境。”

林芳正就聯合國的作用稱，“作為多邊主義、法治的防波堤有必要強化功能”。他要求加緊實施擴大安理會常任和非常任理事國的改革。

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德譴責稱：“俄羅斯的侵略沒有國際法上的依據。”烏克蘭外交部第一副部長紮帕洛娃則呼籲追究俄羅斯的侵略責任。

據共同社說，俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈提到美國等軍事介入阿富汗和伊拉克。他反駁稱：“無視自己的違反行為，卻反覆提及俄羅斯對國際和平構成威脅。”

日本本月輪值安理會主席。日本今年擔任G7集團峰會主席。