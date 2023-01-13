普京換將加大在烏東索萊達攻勢 澤連斯基頑強堅守

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯總統普京臨陣換將改變對侵略烏克蘭戰爭攻勢與走勢，拿索萊達戰役作為重整在烏克蘭戰爭布局楷模，並謀算最終還要攻克基輔。俄軍投入重兵，爛纏死打索萊達。而烏克蘭方面也重視索萊達戰事，頑強抵抗俄軍攻勢，並鼓勵士兵，戰局仍在烏克蘭掌控之中。

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烏克蘭稱在索萊達擋住了俄羅斯的高強度的攻勢。據烏克蘭國防部副部長甘娜-馬里亞爾今天上午說，儘管東部小城的夜晚戰事激烈，但烏克蘭暫時遏制了俄羅斯在索萊達爾的高強度攻勢。

烏克蘭國防部副部長馬里爾在電報群上說，敵人將幾乎所有的主力部隊投向頓涅茨克地區，正在保持高強度的攻勢。她說，戰鬥還在繼續。她說烏克蘭戰士正在勇敢地努力守住我們的防線。烏克蘭國防部副部長承認，"現在是烏克蘭戰爭的一個困難階段，但我們將贏得抵抗戰爭。"

據法新社說，索萊達及其周邊地區的戰鬥已經持續了幾個月，但戰鬥激烈程度在最近幾天急劇增加，烏克蘭軍隊目前在這個以鹽礦聞名的小城鎮上與俄羅斯軍隊以及來自俄羅斯準軍事組織瓦格納的僱傭軍夾擊作戰。

星期四，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）承諾向烏克蘭堅守軍隊提供 "一切必要的東西"，烏克蘭軍隊正在索萊達以及巴赫穆特抵抗俄羅斯的進攻。

俄羅斯軍隊自2022年夏天以來一直試圖拿下烏克蘭東部大城市巴赫穆特但無果，此前，俄羅斯軍隊佔領基輔的盤算也失敗。