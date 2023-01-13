沒收海外反戰俄人資產

普京盟友俄下議院議長提議 沒收海外反戰俄人資產

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le président de la Douma Viatcheslav Volodine (à droite) propose de confisquer les biens des «crapules» en exil qui critiquent la guerre en Ukraine
le président de la Douma Viatcheslav Volodine (à droite) propose de confisquer les biens des «crapules» en exil qui critiquent la guerre en Ukraine © AFP
作者： 法廣
4 分鐘

俄羅斯總統普京的緊密盟友、俄羅斯國會下議院“國家院”議長沃洛金13日建議，將逃離出國後在海外“侮辱”國家和軍隊的俄國人民資產沒收。路透社報導，沃洛金（Vyacheslav Volodin）的建議顯然是針對反對派人士而來。許多這類人物為了避免被捕而逃亡海外，並在出國後對俄烏戰爭發言譴責，莫斯科已將這些人認定為“外國代理人”。

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沃洛金在社群平台Telegram的個人頻道發文表示：“近來有些我們的同胞認為，侮辱俄羅斯及其居民、士兵和軍官，同時公開支持惡棍、納粹和殺人兇手，是可行之事。”

“他們的目的顯而易見，那就是討好海外，以試圖保有他們在海外的福利。”

沃洛金還說，俄羅斯現有懲處極端主義、“為納粹平反”以及中傷武裝部隊的法律措施，並不足以對付那些身居海外的“無賴”。現行懲處措施已包括罰款和監禁。

他表示：“他們身居海外，並將國內的房地產出租且持續收到租金，卻要俄國公民付出代價。他們同時還恣意公然抹黑俄羅斯，並侮辱我們的士兵和軍官。他們自以為可以逍遙法外，認為司法管不著他們。”

沃洛金指出，俄羅斯的刑法因此有必要更新，增列對這類人士沒收財產的條款，以彌補他們所造成的傷害。

目前無法確定，這樣的法案是否及多快會在俄羅斯國會提出。

沃洛金是俄羅斯國家安全會議（Russian Security Council）的成員，經常可以接觸到普京（Vladimir Putin）。

而他在國家院（State Duma）議長職位上，曾確保克里姆林宮的重大政策都能在國會有效率通過，包括懲罰批評戰爭的言論、進入戰時經濟體制及兼並烏克蘭佔領區等法律。

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