特斯拉電動車在美歐降價 包括最暢銷車型

特斯拉大舉進軍歐洲市場

特斯拉公司將再次在美國和整個歐洲調降電動車售價，包括在美國銷售的部分汽車降價近20%。特斯拉此舉可能有助於特斯拉車主有資格獲得美國聯邦電動汽車7,500美元的稅收抵免，並刺激國內外銷量。

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在歐洲，特斯拉在奧地利、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞士和英國降低了Model 3和Model Y車款的價格。

《華爾街日報》報導，在美國，特斯拉將其基準Model Y跨界車價格下調近20%至52,990美元，其中不包括某些費用，這使買家有資格通過將車輛上限降至55,000美元以下來享受美國政府稅收優惠；特斯拉還將其高性能版Model 3轎車價格下調14%，目前售價為53,990美元，也使該售價處於購買者獲得稅收優惠所需價格範圍內。

Model 3和Model Y是特斯拉最暢銷的車型，占公司產量大部分。該公司還降低了Model S豪華轎車和Model X運動型多用途車的價格。

路透社報導，在德國，特斯拉根據不同配置，將Model 3和Model Y價格下調從1%至17%左右的不同幅度。特斯拉Model 3是2022年12月德國最暢銷的電動汽車，其次是Model Y。該公司擊敗了大眾汽車及其在德國流行的電動汽車ID.4的銷量。特斯拉Model 3折扣價可與大眾入門級電動汽車ID.3媲美。

美國政府已推遲制定有關原材料和電池組件採購的新規定至少到2023年3月底，以使汽車製造商有資格獲得7,500美元的清潔車輛稅收抵免。這意味着特斯拉和其它電動汽車製造商目前可以從世界各地供應商處購買零部件和關鍵礦物，並且仍有資格獲得一些電動汽車補貼。