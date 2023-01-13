視頻 俄加大攻擊烏東索萊達 哈爾科夫重建試圖恢復正常生活

俄烏戰爭

就在俄羅斯總統普京臨陣換將加大攻擊烏東城市索萊達之際，在烏克蘭哈爾科夫地區一些居民自發組織起來開始進行城市修復重建，試圖恢復正常生活，請看France24 的視頻報道。

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俄羅斯總統普京近日臨陣換調整對侵略烏克蘭戰爭攻勢，試圖用拿下索萊達戰役來改變烏克蘭戰局。就在俄軍投入重兵，猛烈攻擊索萊達之際，烏克蘭澤連斯基政府更加重視索萊達戰事，進行頑強抵抗。

與此同時哈爾科夫郊區的一些居民樓開始進行修復和重建，當地人試圖恢復正常生活。

France24的報道顯示數月的炮擊嚴重破壞了烏克蘭哈爾科夫的許多住宅樓，一些多層建築的居民沒有等待政府的幫助，就自己組織起來進行了必要的維修工作，他們還創建了一個對話組來分配任務，並選擇了一名居民來負責一個公共銀行賬戶，用於接收大樓其他居民的維修捐款，不過一些田野中有的地雷讓修複電網等工作充滿危險。