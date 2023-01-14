烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊今天清早再懟烏克蘭首都基輔發射導彈襲擊，打擊目標針對首都基礎設施。烏克蘭一名總統府官員和其他官員證實說，俄羅斯導彈襲擊星期六早上襲擊了基輔的關鍵基礎設施，基輔第聶伯羅夫斯基區發生爆炸。目前爆炸引發後果尚且沒有細節報告。

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烏克蘭官員報告基輔的爆炸襲擊是針對關鍵基礎設施。法新社記者注意到，周六上午在基輔響起了幾聲爆炸，烏克蘭官員說，導彈襲擊打擊的目標是烏克蘭首都的關鍵基礎設施。

烏克蘭總統顧問Kyrylo Tymoshenko在電報群上說，基輔正在遭受 "對關鍵基礎設施的導彈攻擊"，而該市市長Vitali Klitschko報告說，Dniprovskiy區發生了爆炸，他呼籲居民 "留在庇護所"。

路透社新消息稱，烏克蘭總統府一名高級官員和其他官員說，俄羅斯導彈襲擊星期六早上針對基輔的關鍵基礎設施，首都第聶伯羅夫斯基區發生爆炸。

在基輔響起空襲警報之前，路透社記者在基輔聽到了一系列爆炸聲。官員呼籲居民緊急避難。

總統府官員稱，“俄軍是對關鍵基礎設施進行導彈襲擊。損毀情況正在檢查中。”

烏克蘭軍方報告，基輔一個基礎設施遭到襲擊，但沒有說明是哪一個。

基輔市長稱，一些導彈的碎片落在了基輔西部 Holosiivskiy 區的一個非居民區。

該報道稱，自 去年10 月以來，俄羅斯一直在用導彈和無人機轟炸烏克蘭的重要能源基礎設施，導致大範圍停電，並在冬季來臨之際轟炸烏克蘭中央供暖和自來水系統。