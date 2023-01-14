劍指艾爾多安的人偶遭“吊”刑後 土耳其發飆指不會為瑞典加入北約送議案至議會批准

土耳其/瑞典

土耳其總統埃爾多安的親密顧問易卜拉欣-卡林今天表示，土耳其 "條件根本不成熟 "批送瑞典加入北約議案。而且就目前情況而言，送去議案，土耳其議會也不會批准。

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土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安的親密顧問易卜拉欣-卡林說，他不會將供批準的議案送交議會，而且他自己對該議案也確實有意見，議員們可能會拒絕該議案。

土耳其按程序應當將瑞典與芬蘭加入北約的議案，提交議會批准。安卡拉周四譴責一個與庫爾德工人黨（PKK）關係密切的組織在瑞典製作視頻蒙太奇，將土耳其總統埃爾多安製作成人偶，吊刑在首都廣場的一個高懸燈下，並譴責是 "獨裁者"。

瑞典駐安卡拉大使被土耳其外交部召見。

這一新事件發生時，土耳其一直阻止瑞典加入北約已經長達數月之久，土耳其指責瑞典窩藏庫爾德工人黨及其同盟組織的成員，土耳其譴責這些人是恐怖分子。

土耳其總統雷傑普-塔伊普-埃爾多安的親密顧問易卜拉欣-卡林稱，"我們參與這個審批過程已經有六七個月了，但現在以這種方式出現事件對瑞典不利。"卡林告訴包括法新社在內的多家國際媒體的記者說，"我們希望向前邁進，取得進展，但如果這類事件繼續發生，就會有障礙。"

卡林敦促瑞典必須對庫爾德工人黨成員在瑞典領土上的態度發出 "明確的信息"。卡林稱，"瑞典必須確保庫爾德工人黨成員不能再在瑞典領土上招募或收集資金"。

法新社說，不過，卡林承認瑞典新政府已經採取了幾個重要步驟，包括瑞典首相上台後不久對安卡拉的 "非常受歡迎 "的訪問和 "對憲法的修正，這是一個積極的步驟"。但他指出，仍需要 "六個月 "的時間來撰寫新的議案並由議會批准。

據卡林還說，土耳其沒有向瑞典或芬蘭提出任何不符合他們的法律的要求，並說“我們非常現實”。

土耳其政府要求瑞典驅逐庫爾德工人黨和費託運動即安卡拉用來指代傳教士法土拉-居倫的運動的的一些成員，居倫被指控煽動了2016年的未遂政變。

據法新社，一名庫爾德工人黨成員在12月初被斯德哥爾摩遣返抵達土耳其，他立即被土耳其官方監禁。