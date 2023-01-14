德國一褐煤礦開發遭反對 抗議者與警方嚴重衝突

環保

1月14日，，因反對德國能源公司萊茵集團（RWE）拆除當地廢棄村以開採褐煤資源，反對者與當地警方發生衝突。 德國防暴警察在清理抗議呂策拉特村煤炭開採的環保人士營地時，與環保人士發生了激烈衝突。警察裝備頭盔和盾牌，逮捕了現場多名激烈反抗的環保人士。

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為緩解能源危機，去年德國政府宣布“重啟”已列為淘汰目標的煤電產業，這一政策轉變引發了德國環保人士的強烈抗議。德國“滅絕反抗軍”、“科學家反抗軍”和“最後一代”環保組織參與了此次在呂策拉特村的抗議活動。

1月10日，警方開始拆除路障，並試圖拖走抗議人士。示威者中許多人帶着頭套，舉行靜坐抗議。目前，大部分村民已經搬走，但積極抗議的氣候活動家們佔領了空餘的房子，為接下來的大規模疏散做抵抗準備。

路透社援引萊茵集團首席運營官威廉·索爾（Wilhelm Sauer）表示：“抗議活動對煤礦開發帶來障礙，目前路障範圍正在擴大”。

據環保主義者表示，此次抗議活動凸顯了德國氣候政策日益緊張的局面。去年2月份俄烏衝突爆發後，能源危機席捲歐洲地區，德國也不得不重返骯髒燃料，以應對能源危機。

此外，受能源價格飆升以及對歐天然氣供應減量影響，德國政府改變了以往的政策方向，開始重啟已停運的燃煤電廠，並延長核電站使用壽命。

據萊茵集團表示，Garzweiler煤礦每年開採褐煤約2500萬噸。該煤礦的開發旨在支撐能源轉型、增加褐煤發電量，以幫助德國度過能源危機。