德國防長蘭布雷希特Christine Lambrecht將辭職

德國政府

據德國廣播電台報道，德國防長蘭布雷希特Christine Lambrecht ， 2022年9月8日即將辭職。媒體預測，繼任者可能又是一位女性。

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周五，多家媒體報道說，蘭布雷希特打算在下周辭職。但報道沒有得到官方的證實。

蘭布雷希特自上台以來，被媒體批評有一系列不稱職行為。去年二月烏克蘭戰爭爆發後不久，她表示將援助烏克蘭5千個頭盔，受到烏克蘭嘲諷 。後來，她兒子在網上炫耀隨母親乘坐國防軍專機四處旅遊的照片，蘭布雷希特為此受到媒體炮轟。最近，蘭布雷希特在跨年夜自拍的新年致辭視頻在網上流傳。她在迎新年的煙火爆竹聲中談烏克蘭戰爭，並說2022年給她留下的記憶是她遇到了很多很有趣，很很棒的人。媒體廣泛批評她的話語不恰當，並再次要求她辭職。此前，蘭布雷希特曾為自己的各種行為進行了辯護，勉強保住了烏紗帽。但現在，她不再為自己辯護。媒體報道說，她下周將辭職。

在野黨基民盟黨主席梅爾茨呼籲總理朔爾茨迅速決定其繼任者。梅爾茨說，“搖擺不定”只會損害聯邦國防軍。蘭布雷希特從一開始就對這項任務感到力不從心。基民盟秘書長查亞向德國廣播電台表示，蘭布雷希特一直是國家安全的一個沉重負擔。對她的繼任者來說，事情只會變得更好。選項黨副主席布蘭德表示，蘭布雷希特現在主動請辭，只是在為自己被解僱做準備。左翼黨則表示，更換部長並不能解決德國政府烏克蘭政策的困境。

蘭布雷特即將辭職一事，引發有關繼任者的討論。《西南報》報道說，繼任者可能又是個女性。Siemtje Möller是個可能的候選人。她被認為是防衛事務專家，並已在防衛委員會積累了經驗。《圖片報》報道說，國防專員Eva Högl是可能的候選人。

另外，德國政府內閣可能大改組，現任女內政部長也可能換人。