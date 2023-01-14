爭奪索萊達：稱事關俄軍阻斷連敗並在普京前爭寵

烏克蘭/俄羅斯

烏東索萊達激戰仍然在繼續。莫斯科聲稱已經佔領了索萊達，但基輔則否認這一說法。基輔承認戰爭進入了困難階段。俄羅斯發起了高強度的進攻，俄軍投入絕大部分主力爭奪索萊達。這場戰鬥對俄羅斯有什麼利害關係？法國Jacques-Delors Notre-Europe研究所的研究員Cyrille Bret對本台解釋說，俄軍要奪取索萊達，將標誌着俄羅斯 "一系列挫折中的一個軍事突破"。

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RFI：這場戰鬥對俄羅斯來說有什麼利害關係？

西里爾-布雷特：俄羅斯軍隊奪回索萊達，如果被證實的話，象徵著俄羅斯軍隊六個月來在當地取得的第一個真正的軍事成功。俄軍正在一個俄羅斯人認為是他們佔領土地上的地區作戰，對他們來說，這將是俄羅斯自8月遭烏克蘭反攻開始以來遭受的一系列挫折中的一個真正阻斷式突破。而這也將是，至少當局想這樣說，在今年冬天發動進攻戰役的第一步，特別是在頓巴斯的攻勢，是一個對普京有政治意義和軍事上絕對具有戰略性的戰場勝利。

事實上，對俄羅斯當局來說，絕對必要首先要中止一系列的戰敗與挫折，然後表明他們有能力重新奪回失地，因為俄羅斯軍隊迄今大多數的成功都是在較小的地方，在空曠的地區取得的。這是為了表明他們有能力，即使在條件不好的情況下，也能奪回一個重要的城鎮。

RFI： 因此，莫斯科希望顯示俄軍在烏克蘭的攻勢出現新的勢頭。這場戰鬥是否預示着未來幾個月會有更大的攻勢？

俄羅斯的政治、行政、經濟和軍事系統正在重新配置，以便在2023年進行一次重大戰役：軍事指揮朝着更加專業化的方向變化，經濟機構的管理髮生變化，國家控製得到很大發展，決策圈也重新定位...... 甚至在神職人員內部，也是如此，基里爾牧首的立場也配合而舞。

所有這些經濟、軍事、媒體、政治、宗教或至少是東正教神職人員的因素都宣示俄羅斯在布局一個長期的攻勢，這將是一個從隆冬開始的非常艱難的攻勢，並在春季試圖取得俄羅斯在2022年未能取得的軍事勝利。

RFI： 而這對烏克蘭民眾來說是一個非常不好的預兆。而且在一個罕見的承認過去一直否認並掩蓋的事實跡象中，俄羅斯軍隊周五讚揚了俄羅斯僱傭兵組織瓦格納在索萊達的功績。瓦格納現在在媒體宣傳無所不在，瓦格納像是在與俄羅斯國防部公開競爭戰績，瓦格納集團負責人葉夫根尼-普里戈津並不掩飾他的政治野心。

俄軍在烏克蘭的戰爭和接連不斷的軍事挫折打開了一個一直禁忌的問題，那就是繼承人問題。二十多年來，普京有條不紊地破壞了真正的國家繼任者的出現，這場危機為接班人競爭的提供了可能。我們今天在葉夫根尼-普里戈津身上看到了這一點，他把自己說成是用他的私人軍事公司即瓦格納遏制了俄羅斯軍事挫敗的人。

他現在不是把瓦格納作為在敘利亞、利比亞、西非和中非進行干預的遙遠匿藏的工具，而是作為俄羅斯正規軍的一個真正組成部分。因此，瓦格納把自己打造成了俄羅斯國家安全的儲存保險庫。

是的，這是一個競爭開放的時期，首先是為了獲得領導人的信任，其次是為了將自己定位為繼任者。因此，如果在國家舞台和國際舞台上出現了一個人物，那就可能為竟位總統創造一個競爭對手。